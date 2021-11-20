Певица МакSим впервые вышла на сцену после коронавируса и комы

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Анна Павлова
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Исполнительница хита «Знаешь ли ты» до сих пор проходит восстановление, и редко позволяет себе выходить в свет.

Фото, видео: Instragram @ETTORE FERRARI

Певица МакSим впервые вышла на сцену после тяжело перенесенного коронавируса и месячной комы. Звезда посетила юбилейный концерт телеканала Муз-ТВ в Кремлевском дворце. Видео исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram в разделе сторис.

Артистка давно не выступала — до сих пор она восстанавливается после болезни. Во время концерта артистка получила специальный приз, а заодно — порцию оваций от зрителей. К микрофону певица вышла в нежно-лиловом платье в пол, которое подчеркнуло ее утонченную и хрупкую фигуру. Говорить с журналистами знаменитость не стала — обошлась несколькими словами благодарности за интерес к ее здоровью.

В конце июня МакSим заставила миллионы поклонников переживать о своем состоянии. Сначала она подхватила пневмонию, а после была госпитализирована с поражением легких. Позднее врачи приняли решение ввести звезду в медикаментозную кому — дышать самостоятельно она могла с трудом. COVID-19 ей так и не подтвердили, хотя позднее в интервью Ксении Собчак звезда призналась — коронавирус у нее все-таки был.

Певица позже рассказывала, что фактически находилась на грани жизни и смерти. После того как она пришла в себя, ей понадобился еще месяц, чтобы медики отпустили ее домой, к родным.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елена Малышева объяснила, почему МакSим удалось выжить.

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