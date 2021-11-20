ДТП с вылетевшей на тротуар иномаркой в Петербурге попало на видео

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 067

Двух из пяти пострадавших доставили в больницу. Один из них впал в состояние комы.

Фото, видео: Depositphotos / PinkBadger; 5-tv.ru

Столкновение и мощный вылет иномарки на тротуар в центре Петербурга зафиксировали уличные камере видеонаблюдения. Запись оказалась в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как от столкновения с другим автомобилем легковушка вылетает на один из углов перекрестка, снося столб и идущих по тротуару людей.

ДТП произошло ночью на пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка, что в одном квартале от Московского вокзала. Пострадали пять человек, двоих доставили в больницу. Один из них впал в кому. Медики борются за его жизнь.

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