ДТП с вылетевшей на тротуар иномаркой в Петербурге попало на видео

Столкновение и мощный вылет иномарки на тротуар в центре Петербурга зафиксировали уличные камере видеонаблюдения. Запись оказалась в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как от столкновения с другим автомобилем легковушка вылетает на один из углов перекрестка, снося столб и идущих по тротуару людей.

ДТП произошло ночью на пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка, что в одном квартале от Московского вокзала. Пострадали пять человек, двоих доставили в больницу. Один из них впал в кому. Медики борются за его жизнь.