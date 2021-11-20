«Мы родственные души»: кому достанется наследство покойного Гаркалина

Народный артист России жил в трехкомнатной квартире в центре столицы, а шесть лет назад осуществил свою мечту и купил просторный дом в Подмосковье.

После продолжительной борьбы с коронавирусом скончался народный артист России Валерий Гаркалин. Знаменитый актер был по-настоящему преданным человеком — в любви к искусству, зрителям и своим близким. После смерти жены от онкологического заболевания 12 лет назад он всю любовь и заботу дарил единственной дочери и ее сыну.

Instagram @garkalinanika

После смерти артиста стало известно, что он оставил завещание, пишет KP.RU. Звезда фильма «Ширли-мырли» много работал, но баснословных богатств не накопил.

В Москве он жил в трехкомнатной квартире в центре на Тверской-Ямской улице. Шесть лет назад Гаркалин купил загородный дом, о котором давно мечтал и очень хотел порадовать приобретением своих родных.

Гаркалин не раз рассказывал, что самыми счастливыми моментами в его жизни были дни, когда на свет появилась дочка Ника, а потом и любимый внук. Именно ради них актер жил после потери жены, они были для него смыслом и радостью.

Гаркалин признавался, что с наследницей они «родственные души» и самые близкие друг другу люди.

К слову, поисками подходящего объекта он занимался вместе с дочкой. В итоге выбор пал на просторный одноэтажный дом в 100 километрах от столицы. Городские жители радовались как дети, что прямо на участке у них растут грибы, как в лесу и вокруг прекрасная природа Подмосковья.

У артиста также осталась сестра Марина, которая живет с мужем в Московской области. Детей у них нет, но они с большой любовью относятся к Нике и ее сыну.

Народного артиста России Валерия Гаркалина не стало ранним утром 20 ноября 2021 года. Он скончался в результате полиорганной недостаточности, к которой привело тяжелое течение коронавирусной инфекции.

Прощание с артистом состоится 23 ноября в 11.00 в учебном театре Российского института театрального искусства (ГИТИС), где он преподавал.

Ранее 5-tv.ru рассказал о невероятной истории большой любви Валерия Гаркалина.