Почти весь в отца: сын Анджелины Джоли продемонстрировал новый брутальный образ

Джоли Пакс появился вместе с матерью, братьями и сестрами на премьере нового документального фильма под названием Paper And Glue.

Сын исполнительницы роли «Лары Крофт» Анджелины Джоли Пакс Джоли удивил поклонников своей матери сменой имиджа. Раньше 17-летний юноша выбирал более сдержанные и строгие образы в одежде. Сейчас он впервые показался на премьере документального фильма Paper And Glue в более легком стиле. Галстук, брюки и пиджак он сменил на черно-белую клетчатую рубашку, потертые серые джинсы и черные кеды. Пакс сбрил усы и бороду, а также отрастил волосы. Хоть он и потерял элегантность, зато юноша теперь выглядит значительно брутальное, чем раньше, поделилось издание Daily Mail.

На премьере он находился вместе со своей матерью и сестрой. Анджелина Джоли поделилась фотографией с наследником на своей странице в Instagram.

Сама «миссис Смит» решила надеть изящную черную юбку, свитер и туфли на каблуках. Ее 15-летняя дочь Шайло Джоли тоже выглядела достаточно просто: порванные синие джины, светлые кеды и черная толстовка.

Всего у актрисы насчитывается целых шестеро детей — трое приемных и трое родных. Пакс, Мэддокс и Захара — дети из Юго-Восточной Азии. Девочки Вивьен, Шайло и 13-летний Нокс — родные отпрыски знаменитостей Джоли-Питт.

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