Тело мужчины с перерезанным горлом выпало из багажника после ДТП на трассе в Ленобласти

Авария произошла в субботу, 20 ноября. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

Тело мужчины с перерезанным горлом выпало из багажника автомобиля после ДТП на трассе недалеко от деревни Керро в Ленинградской области. Авария произошла рано утром в субботу, 20 ноября.

По предварительной информации, когда автомобиль Mitsubishi влетел в отбойник, из багажника машины вывалился труп. Согласно информации 5-tv.ru, у мужчины была перерезана шея, после ДТП тело лежало на дороге. Вероятно, жертвой убийства является 50-летний житель Петербурга, приехавший из Армении.

По словам очевидцев, после аварии из иномарки выбежали два или три человека, которые побежали в лес. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.