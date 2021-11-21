Тело мужчины с перерезанным горлом выпало из багажника после ДТП на трассе в Ленобласти

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 042

Изуродованное тело выпало из багажника авто после ДТП на трассе в Ленобласти

Фото, видео: Depositphotos / AndrewLozovyi; 5-tv.ru

Авария произошла в субботу, 20 ноября. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

Тело мужчины с перерезанным горлом выпало из багажника автомобиля после ДТП на трассе недалеко от деревни Керро в Ленинградской области. Авария произошла рано утром в субботу, 20 ноября.

По предварительной информации, когда автомобиль Mitsubishi влетел в отбойник, из багажника машины вывалился труп. Согласно информации 5-tv.ru, у мужчины была перерезана шея, после ДТП тело лежало на дороге. Вероятно, жертвой убийства является 50-летний житель Петербурга, приехавший из Армении.

По словам очевидцев, после аварии из иномарки выбежали два или три человека, которые побежали в лес. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

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