«Травмированная душа гения»: Охлобыстин не верит в слухи о Майкле Джексоне

Охлобыстин заявил, что не верит в то, что Майкл Джексон был педофилом

Актер Иван Охлобыстин заявил, что не верит в то, что Майкл Джексон был педофилом. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Сказка о потерянном времени».

Разговор об одном из самых влиятельных музыкантов всех времен зашел во время обсуждения жанра байопик. По мнению актера, новая экранизация биографии певца вышла средней.

«Майкл, это же первая часть, пока, ну так. Отцы и дети, американский, негритянский вариант», — рассказал он.

Актер добавил, что является фанатом Майкла Джексона.

«Майкл Джексон очень мне нравится, я не верю, что он был педофил, вот эта вся ересь, это травмированная душа гения», — отметил Охлобыстин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие перипетии судьбы Ивана Охлобыстина остались за кадром. В прошлом актер был хулиганом и байкером, затем принял сан священника, учился не очень хорошо и ходил в школу за три километра от дома.

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