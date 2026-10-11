Внучка советского хоккеиста Николая Карпова скончалась на 43-м году жизни

ЖХЛ: хоккейный тренер Юлия Карпова умерла на 43-м году жизни из-за онкологии

Жизнь хоккейного тренера Юлии Карповой оборвалась на 43-м году. О ее смерти рассказали представители пресс-службы Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). Сообщение опубликовано в официальном канале организации в мессенджере МАКС.

«С большим сожалением сообщаем, что на 43-м году жизни после продолжительной борьбы с раком скончалась Юлия Карпова… Завтрашний матч между „Агиделью“ и СКСО (Сборная команда Свердловской области. — Прим. ред.) начнется с минуты молчания. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Юлии Сергеевны», — говорится в сообщении.

В качестве игрока Карпова защищала цвета «СКИФ», «Агидели» и петербургского «Динамо». Затем, покинув лед, она осталась в хоккее, но перешла на тренерскую стезю и встала у руля команды из Северной столицы.

Юлия приходилась внучкой Николаю Карпову — советскому хоккеисту и тренеру, обладателю бронзовой награды Олимпийских игр 1960 года. С ним во главе московский «Спартак» два раза завоевывал титул чемпиона СССР — в 1969 и 1976 годах. Отец Юлии Карповой Сергей также играл в хоккей в России и Финляндии.

Ранее 5-tv.ru писал о потере в мире паралимпийского спорта. На 43-м году жизни скончался чемпион по метанию клаба Муса Таймазов. Причиной смерти стали пиелонефрит и развившаяся на его фоне инфекция. Главным достижением Таймазова стала золотая медаль Паралимпийских игр 2020 года в Токио, ему присвоено звание заслуженного мастера спорта, он также награжден орденом Дружбы.

Несмотря на травму позвоночника, полученную в 2004 году, Таймазов не оставил спорт. В 2010 году он начал заниматься регби на инвалидных колясках, с 2012 по 2017 год выступал за сборную России, а с 2018 года входил в национальные команды по регби и легкой атлетике.

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