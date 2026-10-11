Сильная магнитная буря накрыла Землю: полярные сияния заметили в Подмосковье

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Кристина Порошина
Кристина Порошина 22 0

До Земли добралось облако плазмы от одной из недавних вспышек на Солнце.

Магнитная буря сегодня: уровень и сияния

Фото: © РИА Новости/Павел Львов

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На Земле началась сильная магнитная буря

На Земле началась сильная магнитная буря — ей присвоили третий уровень из пяти возможных. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем канале в мессенджере МАКС. 

«До нашей планеты долетело облако солнечного вещества, выброшенного с поверхности нашего светила во время одной из недавних вспышек. На прибытие солнечной плазмы геомагнитное поле отреагировало сильной магнитной бурей», — написал он в Telegram-канале.

Из-за бури в разных регионах можно наблюдать полярные сияния — их уже заметили даже в Подмосковье.

В четверг ученые зафиксировали на Солнце самую сильную с конца лета вспышку. В зависимости от мощности рентгеновского излучения такие события делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать магнитные бури, приводящие к нарушениям в работе энергосистем и влияющие на пути миграций птиц и животных. 

Ранее 5- tv.ru писал, какие явления можно увидеть в России. Осенью 2026 года любителям астрономии представится возможность увидеть несколько ярких объектов дальнего космоса. Одним из самых привлекательных объектов станут Плеяды, звездное скопление в созвездии Тельца, известное также как «семь сестер». В этот период Плеяды вновь появятся на вечернем небе и будут доступны для наблюдения почти всю ночь. Без использования оптических приборов скопление выглядит как группа ярких звезд, но с помощью бинокля можно разглядеть его детали гораздо лучше.

Не менее интересным объектом станет созвездие Кассиопея. Его легко распознать благодаря характерной форме, напоминающей букву «W». Это созвездие, одно из самых известных на северном небе, идеально подходит для начинающих астрономов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС. 

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