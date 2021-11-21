Нововведения коснутся пенсионеров, проживающих на территориях с введенным режимом ЧС, банкротов и не только.

Новые правила начисления пенсий вступают в законную силу с 1 января 2022 года в России. Их утвердило Министерство труда и социальной защиты.

Согласно обновленной информации, с Нового года людям, проживающим на территориях с введенным режимом ЧС, доставлять пенсии смогут раньше срока. Если гражданин в этом нуждается, ему необходимо всего лишь обратиться с заявлением в Пенсионный фонд.

Вместе с тем россияне, достигшие пенсионного возраста, будут иметь право вносить уточнения в заявление о доставке пенсии. Например, смогут попросить присылать средства через почту, а не переводить на лицевой счет в банке. Также с 1 января от удержаний из пенсий освободят возрастных граждан, объявивших себя банкротами.

Немаловажно и то, что в России законным наследникам умершего пожилого человека разрешили получить его пенсию. Процедура станет простой и понятной: чтобы взять деньги, необходимо обратиться с заявлением в Пенсионный фонд.

Кроме того, в Минтруда решили выплачивать накопительную часть пенсии тем россиянам, кто ранее сотрудничал только с негосударственным Пенсионным фондом, но организация по разным причинам перестала работать, передает «Парламентская газета».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие социальные выплаты и насколько вырастут в России в 2022 году.