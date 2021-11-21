Пресняков-младший после ухода от Орбакайте обрел смертельную зависимость

Владимир Пресняков — младший давно превратился из красавца-ловеласа в примерного семьянина. Он не слишком часто выходит на сцену: погружен в семейные заботы и хочет насладиться счастливыми моментами с малолетними сыновьями Иваном и Темой. Многим покажется, что артист всегда был таким — скромным и домашним. Но его мама знает точно: наследник рисковал распрощаться с жизнью из-за вредных привычек. Спасти его удалось лишь чудом.

В интервью изданию StarHit.ru Елена Преснякова рассказала, что сын Володя после расставания с первой любимой женщиной — певицей Кристиной Орбакайте — начал страшно злоупотреблять алкоголем. Был ли это стресс или артист просто «вырвался на свободу» — непонятно. Но если бы не поддержка родственников, никто не знает, где и в каком состоянии сегодня находился бы певец.

Елена Петровна заметила, что важную роль в деле возвращения Преснякова к жизни сыграла его следующая избранница — супруга Елена Ленская.

«Ей, конечно, пришлось тяжеловато. После расставания с Кристиной Вова стал выпивать, был сложный период, — все на Лену легло, она его тащила. Недавно, кстати, у нее на юбилее гуляли, работали там. Общаемся тепло до сих пор, переписываемся», — заметила мама знаменитого певца.

Сам Владимир Пресняков — младший не очень любит говорить о проблемах в личной жизни, поэтому детали сложного периода расставания с Орбакайте не раскрывает до сих пор. Впрочем, он, как настоящий джентльмен, отзывается об экс-возлюбленной только по-доброму. Например, не устает благодарить Кристину за любимого первенца — сына Никиту.

Instagram @orbakaite_k

Ранее 5-tv.ru рассказал, ради чего Владимир Пресняков — младший готов навсегда отказаться от профессии.