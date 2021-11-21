Задержанные по делу с телом в багажнике под Петербургом дали первые показания

Задержанные по делу с мертвецом в багажнике на трассе в Ленинградской области рассказали детали происшествия. Сотрудники полиции поймали троих молодых людей по горячим следам и допросили. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Правоохранители установили, что за день до трагедии одного из подозреваемых по имени Ваган избили неизвестные. Он был пьян и дать отпор злоумышленникам не смог. Обозленный, он решил искать обидчиков и позвал на помощь знакомого. Виноватым по непонятной причине оказался другой знакомый Вагана — 50-летний владелец шиномонтажки Аркади Казинян.

Как удалось выяснить 5-tv.ru, до трагического дня приятели тесно общались. Вечером 20 ноября они собрались компанией, чтобы отметить выходной. В какой-то момент Ваган, вероятно перебравший с алкоголем, затеял ссору с Казиняном и полез в драку. Еле как друзья утихомирили разбушевавшегося мужчину и отправили домой на такси.

Но ему было мало — спустя время он вернулся в гараж и напал с ножом на попавшегося на пути Казиняна. Чтобы замести следы, гаражи злоумышленник поджег. Тело Ваган вместе с подельниками решил вывести в лес и закопать.

Мертвого Казиняна погрузили в багажник иномарки. Ваган, будучи «законопослушным гражданином», пьяным за руль не сел, а позвал трезвого друга. Но не все шло в тот день по плану: водитель не справился с управлением и въехал в ограждение. Капот машины смяло в железо, а из багажника выпало тело несчастного Казиняна, который правоохранители сначала приняли за жертву аварии.

Оперативники задержали всю троицу. В СК полагают, что парни могут быть причастны и к другим преступлениям.

Ранее 5-tv.ru писал, что испуганные очевидцы сняли на видео стрельбу мужчины в полицейских в Подмосковье. Мужчина задушил мать, поджег дом, обстрелял дом сожительницы и попытался скрыться с места преступления.