Россияне застряли в аэропорту египетского Шарм-эль-Шейха. И причина вовсе не в погоде. По словам туристов, им приходится стоять в очереди шесть часов, чтобы попасть в здание воздушной гавани, пройти паспортный контроль и зону досмотра. Сотрудники аэропорта равнодушны даже к крикам и плачу детей. Очевидцы рассказывают что в очередях стоят только россияне. Туристы из других стран с такими проблемами не сталкиваются и проходят контроль без задержек.