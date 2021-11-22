Россияне застряли в аэропорту египетского Шарм-эль-Шейха
Общество Эфирная новость 1 009
Туристы рассказали, что вынуждены стоять в очереди по шесть часов.
Фото, видео: www.globallookpress / Sharm El Sheikh International Airport; 5-tv.ru
Россияне застряли в аэропорту египетского Шарм-эль-Шейха. И причина вовсе не в погоде. По словам туристов, им приходится стоять в очереди шесть часов, чтобы попасть в здание воздушной гавани, пройти паспортный контроль и зону досмотра. Сотрудники аэропорта равнодушны даже к крикам и плачу детей. Очевидцы рассказывают что в очередях стоят только россияне. Туристы из других стран с такими проблемами не сталкиваются и проходят контроль без задержек.
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