Адмирал спустя 20 лет повторил альтернативную версию гибели «Курска»

Бывший в 2000-м году главкомом Северного флота Вячеслав Попов заявил, что с вероятностью 90% знает название субмарины, с которой, по его мнению, столкнулась наша подлодка.

Спустя 20 лет после гибели подлодки «Курск» российский адмирал, бывший в те годы главкомом Северного флота Вячеслав Попов повторил свою версию случившегося и рассказал о новых деталях, которые стали ему известны.

По его словам, «Курск» затонул в результате столкновения с субмариной НАТО, которая осуществляла слежку за нашей подлодкой, но в какой-то момент из-за условий состояния моря подошла слишком близко, либо маневр «Курска» привел к потере контакта.

Стоит отметить, что такое мнение адмирал высказывал еще в 2000 году. В документальном фильме Аркадия Мамонтова про затонувшую подлодку Попов отмечал, что для него главной версией гибели «Курска» является именно столкновение с другой неустановленной субмариной.

Однако теперь, по словам Попова, ее название известно ему с очень высокой степенью вероятности.

«Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с „Курском“», — рассказал Попов в интервью РИА Новости.

Подводную лодку собирали в Северодвинске в 1990 году на «Севмашпредприятии» — одном из ведущих судостроительных заводов. Подлодку назвали «Курск» в честь подвига на Курской дуге, в 1994-м она вышла в эксплуатацию. За время службы «Курск» отлично выполнял стрельбы, ходила в поход в Атлантический океан. А 25 июля подводную лодку могли увидеть с земли — она участвовала в военно-морском параде.

10 августа 2000-го подлодка «Курск» отправилась в Баренцево море для учебной торпедной стрельбы по боевым кораблям около Кольского залива.

12- го числа подлодка должна была начать атаку торпедами на эскадру с крейсерами «Адмирал Кузнецов» и «Петр Великий», но этого так и не произошло. После того, как экипаж не доложил о выполнении задания, надводники начали искать следы подлодки. «Курск» обнаружили ночью на глубине 108-110 метров.

Судя по положению подлодки, лежащей на дне, произошла авария. По официальной версии, живых на «Курске» уже не было. Большинство членов экипажа погибли во время взрывов, а оставшиеся в кормовом отсеке моряки продержались несколько часов.

В 2002 году правительственная комиссия установила, что «Курск» погиб из-за теплового взрыва компонентов торпеды 65-76, что привело к дальнейшей детонации.

12 августа 2021 года в разных регионах России прошли траурные мероприятия в память о погибших моряках в 21-ю годовщину трагедии. В поселке Видяево, где жили почти все члены экипажа, сослуживцы пришли почтить их память.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Тихоокеанский флот обзаведется четырьмя новыми подлодками в ближайшие годы.