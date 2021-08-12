«Курск»: история трагедии в Баренцевом море

12 августа 2000 года атомная подводная лодка «Курск», которая должна была выполнить учебно-боевые задания в Баренцевом море, перестала выходить на связь. Позже спасатели обнаружили подлодку. Официальной причиной объявили взрывы в торпедном аппарате «Курска». В катастрофе погибли 118 подводников.

«Курск» до трагедии

Подводную лодку собирали в Северодвинске в 1990 году на «Севмашпредприятии» — одном из ведущих судостроительных заводов. Подлодку назвали «Курск» в честь подвига на Курской дуге, в 1994-м она вышла в эксплуатацию. За время службы «Курск» отлично выполнял стрельбы, ходила в поход в Атлантический океан. А 25 июля подводную лодку могли увидеть с земли — она участвовала в военно-морском параде.

10 августа 2000-го подлодка «Курск» отправилась в Баренцево море для учебной торпедной стрельбы по боевым кораблям около Кольского залива. Тогда подводной лодкой командовал капитан 1-го ранга Геннадий Лячин.

Командир лодки капитан 1-го ранга Геннадий Лячин ставит задачу. Фото: ТАСС / Майстерман Семен

12 августа «Курск» совершил первую атаку крылатыми ракетами «Гранит». Между 11:40 и 13:40 подлодка должна была начать атаку торпедами на эскадру с крейсерами «Адмирал Кузнецов» и «Петр Великий», но этого так и не произошло. В 11:28–11:30 оборудование «Петра Великого» зафиксировало хлопок, но на крейсере не придали этому значения.

Поиски атомной подлодки

Когда в назначенное время атака не началась, а «Курск» не доложил о выполнении задания, надводники начали искать следы подлодки. Вертолеты пытались обнаружить следы «Курска», но безуспешно. Подводная лодка не выходила на связь. В воду начали сбрасывать взрывпакеты — так сигнализировали подводной лодке о необходимости экстренно всплыть на поверхность. Капитан АПЛ Лячин должен был выйти на связь в 23:00 — спустя полчаса согласно регламенту учения прекратили, подлодку объявили аварийной и начали поисково-спасательную операцию.

Атомная подводная лодка «Курск». Фото: ТАСС / Майстерман Семен

«Курск» нашли ночью — подлодка лежала на глубине 108-110 метров. По словам моряков, положение «Курска» уже свидетельствовало об аварии, ведь атомные подлодки в отличие от дизельных не предназначены для того, чтобы ложиться на грунт. Спасатели Северного флота вели работы с 14 по 23 августа. По официальной версии, живых на «Курске» уже не было. Большинство членов экипажа погибли во время взрывов, а оставшиеся в кормовом отсеке моряки продержались несколько часов.

Что случилось на подлодке «Курск»?

Корпус в носовой части лодки был разрушен. Предположительно, взорвался внутренний боезапас в первом отсеке. Норвежская станция ARCES зафиксировала два взрыва с разницей в две минуты 14 секунд — мощность второго взрыва была в 50 раз сильнее первого. Позже установили, что первый взрыв произошел в момент движения лодки на глубине 30 метров. Во время второго взрыва «Курск» контактировал со дном в 70 метрах от места предыдущего.

19 августа к спасательной операции присоединились норвежские суда и британский спасательный аппарат. Спасатели норвежского судна Seaway Eagle вскрыли кормовой аварийно-спасательный люк и обнаружили, что все члены экипажа погибли.

В октябре 2000-го удалось поднять тела 12 моряков. Позже из подлодки извлекли тела 103 членов экипажа. Останки троих спасатели не нашли. А в июле 2001-го начали операцию по подъему лодки. 8 октября «Курск» подняли на поверхность без первого отсека, который оставили на дне моря — его подняли через год. В апреле 2002-го «Курск» отправили на утилизацию.

Атомную подводную лодку «Курск» готовят к утилизации. Фото: ТАСС / Федосеев Лев

Расследование гибели экипажа «Курска»

Для расследования причин гибели учредили Правительственную комиссию. Чтобы установить местоположение подлодки, проанализировали гидроакустические устройства на окружающих кораблях. Тогда же осмотрели все корабли-участники учений и провели обследование затонувшей атомной подводной лодки. Позже генпрокурор РФ Владимир Устинов рассказал, что по визуальному осмотру АПЛ пожар происходил по всей лодке, а температура достигала отметки в восемь тысяч градусов. За шесть-семь часов «Курск» заполнила вода. Но не пострадал шестой реакторный отсек, благодаря чему уцелели реактор и 22 крылатые ракеты, находящиеся по бортам «Курска».

Версии катастрофы

Называли несколько версий катастрофы. Официальную объявил генеральный прокурор РФ Владимир Устинов 26 июля 2002 года. По его словам, взрыв произошел в четвертом торпедном аппарате по причине утечки одного из компонентов топлива — перекиси водорода. Это произошло из-за микротрещин в корпусе торпеды. Из-за пожара после первого взрыва сдетонировали торпеды в первом отсеке подлодки. Это привело к уничтожению сразу нескольких отсеков и уходу «Курска» на дно Баренцева моря. Генпрокуратура считает, что на подлодке взорвалась самая безопасная торпеда.

Вице-адмирал Валерий Рязанцев, входивший в правительственную комиссию по расследованию причин и обстоятельств катастрофы ПЛ «Курск», объявил причиной взрыва торпеды неправильные действия экипажа. По его словам, члены экипажа пополнили торпеду необезжиренным воздухом, который не мог попасть в резервуар окислителя из-за закрытых предохранителей на воздушном кране. После загрузки торпеды в аппарат началась реакция разложения перекиси водорода. Волна от взрыва попала во второй отсек. Второй взрыв, по словам Рязанцева, произошел от столкновения «Курска» с грунтом.

Личный состав атомной подводной лодки «Курск» с командованием соединения. Фото: ТАСС / Майстерман Семен

Вместе с версиями следствия существовали неофициальные версии катастрофы. Одна из них — столкновение «Курска» с американской подводной лодкой «Мемфис», которая наблюдала за учениями российской АПЛ и позже открыла торпедный огонь по «Курску». Эту версию расследование не поддержало, ведь шум хода торпеды явно был бы зафиксирован гидроакустикой окружающих кораблей.

Существует теория, что «Курск» сам выпустил торпеду, которая попала в подлодку. Торпеду «Шквал» могло отрикошетить от учебной цели или другого неустановленного объекта. Капитан подлодки дал команду экстренного погружаться, но в итоге «Курск» не успел избежать столкновения.

26 августа 2000-го указом президента России все члены экипажа были посмертно награждены орденом Мужества. Капитан корабля Геннадий Лячин был удостоен звания Героя Российской Федерации. В 2000-х в Северодвинске, Курске, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах установили памятники подводникам. В 2012-м на дне Баренцева моря установили двухметровый металлический крест. Гибель экипажа «Курска» стала самой масштабной трагедией в истории отечественного подводного флота.