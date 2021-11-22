Драки с женой и пьянство: чем прославился именинник Виктор Салтыков

Певец Виктор Салтыков 22 ноября отмечает 64-летие. Несмотря на яркую музыкальную карьеру в прошлом, как сольно, так и в составе коллективов «Мануфактура», «Форум» и «Электроклуб», сейчас он не радует фанатов новыми релизами. Однако многие помнят его по скандалу с первой женой Ириной.

Еще во времена участия в «Форуме» исполнитель познакомился с Ириной Сапроновой, которая позже взяла его фамилию. Их роман вылился в роскошную свадьбу в гостинице «Интурист» в 1987 году и рождение дочки Алисы. Ставшая звездой супруга артиста не раз отмечала, что судьба свела ее с мужем то ли ради появления наследницы, то ли чтобы они годами ругались. По словам женщины, чудесным оказался только первый год брака, а на пятый она выгнала супруга из дома из-за того, что он злоупотреблял спиртным. В тот период у Ирины появился новый мужчина, но муж сумел вернуть ее расположение, и пообещал завязать с вредной привычкой. Салтыкова хватило на год, и брак окончательно распался.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Спустя много лет Ирина призналась, что причиной разрыва также стало рукоприкладство мужа: ей даже приходилось вызывать милицию. Салтыков же ответил экс-возлюбленной, что та изменяла, а во время ссор царапала ему лицо.

«Это был самый настоящий кошмар. Ирина кидала в меня ножи, что только мне в голову не летело. Есть женщины, которых надо изолировать от общества, от мужчин. Я Салтыкову в жизни не ударил. Я получал от нее гораздо больше», — рассказывал артист в шоу «Антонимы».

Также певец не раз возмущался, что у экс-жены нет голоса, а прославилась она только благодаря его известной фамилии. Однако, когда карьера Салтыкова переживала не лучшие времена, артистка стала продюсером, выпустила хиты «Серые глаза» и «Голубые глазки» и снялась в «Брате-2».

Известно, что у экс-супругов есть общая дочь Алиса. Она училась во Франции и Швейцарии, жила в Лондоне, писала стихи, прозу и песни на английском, выступала как вокалистка.

«С папой у меня общения нет, и я предпочитаю не лезть в это все, но думаю, если он когда-то будет готов, я — с распростертыми объятиями. Для меня Виктор Салтыков — это человек, которого я не знаю, друзей чаще вижу, чем встречала в своей жизни его. Не могу ни плохого, ни хорошего сказать», — рассказывала она в интервью Борису Корчевникову на канале «Россия 1».

Сейчас Салтыков постоянно рассказывает разных ток-шоу, как счастлив во втором союзе с другой женщиной — Ириной Метлиной, подарившей ему дочку Анну и сына Святослава. При этом он не скрывает, что влюбился в нее, когда еще состоял в браке.

Как писал 5-tv.ru, ранее Ирина Салтыкова рассказала о пережитых абортах.