В ГИТИСе началось прощание с Валерием Гаркалиным

В учебном театре Российского института театрального искусства (ГИТИС) началась церемония прощания с народным артистом Валерием Гаркалиным.

В месте, где погибшего знали как мудрого наставника и пример актерского мастерства, собрались десятки человек: коллеги, воспитанники, друзья, соратники и преданные зрители. А почетное место на сцене, у гроба всенародного любимца, заняла его единственная дочь Ника, потерявшая обоих родителей.

Препятствием для прощания с актером не стала даже пандемия — ректор ГИТИСа Григорий Заславский разрешил посетителям не предъявлять QR-коды, однако просил со всей ответственностью отнестись к собственному здоровью и безопасности близких и оставаться дома при первых признаках простудных заболеваний.

Взирая на огромное фото Гаркалина, спроецированное на сцену, участники церемонии подходят к его последнему пьедесталу с цветами. Звучат последние слова: благодарность, восхищение, скорбь. Сложно представить масштаб утраты российского театра и кинематографа. Впрочем, артист сыграл блестящие роли не только на сцене, но и в жизни людей.

«Он — удивительный артист, человек-солнце, человек-праздник. Уверен, что у всех его партнеров по сцене и съемочной площадке сохраняется о нем очень теплые и яркие воспоминания», — вспомнил в беседе с MK.ru друг и коллега умершего актер Игорь Угольников.

Отметил товарищ Гаркалина и самоотверженность артиста в педагогическом ремесле. Умерший имел звание профессора, был педагогом кафедры эстрадного искусства, с 2002 года руководил мастерской факультета эстрады. О незаурядном таланте Гаркалина в качестве педагога заявила и актриса Нонна Гришаева.

«Он же и артист, и педагог от Бога. Театры брали его учеников, не сомневаясь в их профессиональной подготовке. Гаркалинцы — это как путевка в жизнь, как знак качества», — вспомнила артистка.

По ее мнению, ученики Гаркалина «осиротели» без мастера. Однако тяжелее всего, бесспорно, придется Нике, которая 12 лет назад также потеряла мать. Екатерина Гаркалина отдавала себя без остатка, чтобы отстоять жизнь мужа, когда у него дважды едва не отказало сердце. И победила в этой битве, разменяв жизнь супруга на свою. Лебединую историю четы Гараклиных можно прочесть в материале 5-tv.

Гаркалин пережил супругу на 12 лет, всегда зная, что любимая Катя будет ждать его на той стороне. В возрасте 68 лет он скончался в больнице после продолжительной борьбы с коронавирусной инфекцией. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность — отказали все органы. Последние недели Гаркалин провел под аппаратом ИВЛ в состоянии комы. Он так и не пришел в себя.