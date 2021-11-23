Рождественский пост 2021: когда начинается и от каких продуктов нужно отказаться

Начинается Рождественский пост, и православные уже задумываются, как правильно придерживаться второго по длительности поста после Великого и какие блюда разрешено подавать на стол.

История возникновения:

Рождественский, или Филиппов пост, начинается в конце осени заканчивается накануне праздника, в Рождественский сочельник. Рождественским этот зимний пост называется потому, что готовит верующих к празднику Рождества Христова. А прозван еще и Филипповым постом из-за того, что накануне, 27 ноября, Церковь отмечает день памяти апостола Филиппа, этот ученик Христа известен тем, что по его молитве исцелялись больные и обретали зрение слепые.

Даты поста:

Даты Рождественского поста фиксированные: с 28 ноября 2021 года по 6 января 2022 года. Длительность поста — 40 дней.

Традиции:

Православные в период поста должны помнить о необходимости воздержания, главным образом, духовном. Священники рекомендуют верующим посещать богослужения. Церковь рекомендует простить тех, кто вольно или невольно обидел вас, а также не забывать о благих поступках: так вы очистите душу и сможете лучше подготовиться к Рождеству. Строгость поста предполагает отказ от пищи животного происхождения.

Что нельзя делать в Рождественский пост:

Кроме умеренности в питании, священники настоятельно советуют удерживаться от грехов, которые совершаются словом: клеветы, лжи, празднословия, унижения и гнева. Руки должны быть заняты делом, а глазам не стоит давать излишней свободы, бесстыдно смотря на происходящее, а также проявлять злобу или зависть.

Кроме того, традиционно нельзя сквернословить, развлекаться, стоит воздержаться от курения и спиртного.

Как правильно питаться в Рождественский пост:

Несмотря на то, что в период воздержания в целом стоит запрет на употребление пищи животного происхождения — в черный список попадают мясо, молоко, яйца, масло — этот пост не настолько строгий, как Великий. Иногда разрешается рыба и морепродукты, а также масло, необходимый для организма белок можно восполнить содержащими его продуктами, например, бобовыми, грибами и орехами.

С 28 ноября по 19 декабря разрешается горячая пища без добавления масла, но послабление возможно лишь по понедельникам. В среду и пятницу рекомендована сухая еда, а рыбные дни можно устроить во вторник, четверг и субботу.

С 20 декабря по 1 января стоит запрет на блюда из рыбы по вторникам и четвергам.

Со 2 по 6 января — строгий пост. Понедельник, среда и пятница — рекомендуемые дни для сухой еды, а горячую пищу можно ставить на стол во вторник и четверг, единственное «но» — она не должна содержать масло, запрет на которое не действует в субботу и воскресенье.

Кому нельзя поститься:

Церковь не советует придерживаться постов детям до семи лет, беременным женщинам, а также недавно перенесшим какой-либо недуг или страдающих диабетом, желудочно-кишечными и онкологическими заболеваниями.

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