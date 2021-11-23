День памяти шести апостолов: что можно и категорически нельзя делать 23 ноября

|
Игорь Рязов
10 277

Православные христиане старались в этот день лишний раз не выходить из дома.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Schutt, Konstantin Kokoshkin, Victor Lisitsyn, Jochen Tack

Православные христиане почитают 23 ноября память шести апостолов, в том числе Ераста и Родиона. Этот день связан с рядом запретов, норм поведения и примет.

История праздника

Согласно преданию, Ераст происходил из знатного рода и был учеником Павла. Он сначала работал экономом (хранитель казны) в греческом Коринфе, а затем в Иерусалимской церкви. Его имя несколько раз встречается в Новом Завете.

Еще одним учеником апостола Павла, память которого чтят 23 ноября, был апостол Родион. Он был епископом в городе Патары. Святой занимался миссионерской деятельностью, распространяя христианство среди язычников. Родион был успешен в этой роли.

Чего нельзя делать 23 ноября

В День памяти шести апостолов на Руси старались не выходить лишний раз из дома. Крестьяне собирались дома возле печи, обсуждали планы на будущее, просто беседовали и выполняли простую домашнюю работу.

При этом убираться было нельзя: считалось, что вынесенный из избы сор может лишить семью здоровья и достатка. Чтобы сохранить богатство, в этот день также было не принято давать деньги в долг или делать слишком дорогие покупки.

Кроме того, 23 ноября было запрещено жениться или выходить замуж, а также отправляться в дальнюю дорогу. Последнее связано с тем, что дороги в этот день были непролазными из-за климатических условий.

Что принято делать 23 ноября

Утром крестьяне отправлялись в церковь для освящения хлеба и соли. Одной частью этих продуктов затем кормили домашних животных. Считалось, что тогда скотина не будет болеть весь год и легче перенесет зиму. Традиция была настолько сильна, что при покупке животного требовали кусок хлеба с солью.

Вторую часть освященных продуктов люди съедали сами во время обеда. По народному поверью, это должно было защитить их от злых духов. Кроме того, в день шести апостолов было принято давать еду и одежду нищим. На Руси полагали, что они ближе к Господу, поэтому через них он лучше услышит молитву.

Приметы 23 ноября

Народные приметы в этот день были связаны с приближением морозов. Считалось, что если 23 ноября была ненастная и слякотная погода, то она будет такой в течение долгого времени.

Если же в день шести апостолов выпадало много снега, то ждали теплую и мягкую зиму. Если утром видели иней, то ждали морозы. Если иней замечали вечером, то ждали сильный снегопад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему 22 ноября категорически нельзя ругаться, ссориться и обижаться.

-6° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.45
0.69 82.77
0.19
Дух захватывает: Даты рождения людей, чьи судьбы изменит Солнце в Стрельц...

Последние новости

0:40
«Газпром заявил о возможном прекращении поставок газа в Молдавию
0:23
Накануне операции невестка Валерии показала фото сломанной после аварии руки
0:08
День памяти шести апостолов: что можно и категорически нельзя делать 23 ноября
23:59
«Один укусик»: Арестованный по делу о ДТП с выпавшим из багажника телом о людоедстве
23:45
Детский дом, карьера вопреки и проклятие коллеги: главные трагедии жизни Нины Руслановой
23:29
Таинственный меценат сделал уникальный подарок музею-заповеднику «Царское село»

Сейчас читают

Дух захватывает: Даты рождения людей, чьи судьбы изменит Солнце в Стрельце с 22 ноября
Сила слова: ушло ли проклятие в могилу вместе с Руслановой или осталось на семье
Как выглядит признавшийся в людоедстве и потерявший тело убитого в ДТП
Время выдохнуть и надеть розовые очки: астропрогноз на неделю с 22 по 28 ноября

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа