Крики, кровь и торчащий из носа нож: на Кубани результат драки супругов попал на видео

Женщину госпитализировали шокированной, нетрезвой, но в сознании. Вскоре она уже предъявляла претензии врачам — с по-прежнему торчащей из носа половиной огромного кухонного лезвия.

Женщину 60 лет с воткнутым наполовину в лицо кухонным ножом доставили в больницу города Апшеронск, что в Краснодарском крае. Несмотря на ранение, при виде которого содрогнулись даже опытные медики и полицейские, она была в сознании. В одном домашнем халате окровавленная жертва пьяного застолья с супругом расположилась в кресле-каталке и кричала на сотрудников неотложки, по ее мнению, недостаточно расторопных, размахивая руками, едва не задевая ими рукоять ножа под глазом.

По данным следствия, вечером 19 ноября пострадавшая со своим 64-летним мужем — оба безработные — разбавляли однообразные будни алкоголем в своей квартире. Вскоре разгоряченные спиртным супруги начали ссориться. В ходе перепалки мужчина схватил со стола большой кухонный нож, замахнулся и ударил собутыльницу прямо в лицо — в область между носом и глазом. Лезвие длиной 25 сантиметров вошло в череп почти до середины. Правоохранители полагают, что супруг бы добил женщину, но ей удалось выбежать из квартиры и позвать на помощь.

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Местные жители увидели кричащую и окровавленную пострадавшую с торчащим из лица ножом и тут же вызвали полицию и скорую помощь. Нападавшего задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и формируют доказательную базу.

Состояние женщины врачи оценивают, как удовлетворительное. Она нетрезва, но в состоянии общаться с медиками и проходить обследования. В больнице сделали рентгеновские снимки, на которых видно, как глубоко засело лезвие в голове пострадавшей — они оказались в распоряжении 5-tv.ru. Женщине продолжают оказывать помощь, после извлечения ножа ей предстоит ряд реконструктивных операций — как минимум сильно повреждены хрящи и кости носовой пазухи, анатомия лица нарушена страшным ранением.

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