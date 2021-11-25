Не хотела или не могла: почему Немоляева отказывала мужу в рождении детей

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Виктория Андреева
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Актриса Немоляева назвала причину долгого отказа от рождения наследников

Не хотела или не могла: почему Немоляева отказывала мужу в рождении детей

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Известная актриса прожила всю жизнь с одним мужчиной, которого любила до безумства. Первенец пары появился на свет лишь спустя семь лет после свадьбы.

Звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева в отличие от многих коллег по шоу-бизнесу была в браке лишь единожды. Ее первой, настоящей и серьезной любовью был актер Александр Лазарев. Селебрити обручились в 1960 году и существовали в полной гармонии и счастье десятилетия. Вот только с рождением малыша супружеская пара слишком сильно затянула. Но почему?

В интервью Борису Корчевникову 84-летняя Светлана Владимировна призналась, что в молодости была очень легкомысленной. Так же, как и ее любимый Саша. Звезда не хотела обрекать малыша на одиночество, оставлять кому-либо, поэтому речь о рождении наследника зашла только спустя семь лет совместной жизни.

«В голове не созревала мысль о том, что надо обзавестись детишками. Когда я забеременела, надо мной будто ангел пролетел. Это было счастье!» — сообщила Немоляева.

Она до сих пор помнит то чувство, когда на свет появился ее единственный сын: мальчик громко кричал и плакал, а Светлана Владимировна расплывалась в счастливой улыбке. Актриса не представляла, как годами жила без своего красавца.

«Он был очень похож на сердитого Сашу. Вот такой маленький клоп! У меня на сердце стало так тепло. Сразу появилось ощущение, что другой жизни не было, она началась вместе с сыном», — сказала Светлана Немоляева.

Звезда нарекла ребенка в честь супруга. Повзрослев, он подарил ей двух внуков — Полину и Сергея.

РИА Новости / Михаил Фомичев

StarHit.ru напоминает, что любимого мужа Светланы Немоляевой не стало десять лет назад. Александр Лазарев очень сильно и долго болел — врачи ничем не смогли помочь. Актриса понимала, что рано или поздно произойдет трагедия, но до сих пор не может смириться с самой великой утратой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Светлана Немоляева не пришла на похороны друзей — Валентина Гафта и Армена Джигарханяна.

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