Хакамада о воспитании «особенной» дочери: «Я не думаю о будущем Маши»

Политик предпочитает жить днем сегодняшним и как можно меньше думать о проблемах, которые могут возникнуть.

Политик Ирина Хакамада поделилась секретами воспитания «особенных» детей. Ее дочь Мария Сиротинская страдает синдромом Дауна, поэтому журналистка знает не понаслышке, с чем могут столкнуться родители, имеющие ребенка с особым заболеванием.

«Надо делать все, чтобы ребенок был счастлив, и жить сегодняшним днем. Я не думаю о будущем Маши. Можете мне не верить, но это так. Буддизм, иудаизм, христианство учат: живи здесь и сейчас. Я умею заставить свой мозг не думать», — считает звезда.

Она добавила, что пережила много неприятностей в жизни, но сумела «нарастить панцирь» и натренировать себя.

«Если у вас ребенок заболел раком, и вы его лечите, о чем вы будете думать каждый день? Он умрет или выживет? Тогда вы сами сдохнете раньше. Вы просто живете каждый день. И радуетесь, что живы, и жив ребенок», — рассуждает она в интервью Psychologies.ru.

Instagram @irina_hakamada

Маша — младшая дочь политика. У нее также есть два взрослых сына, которые давно стали самостоятельными и строят свою жизнь за границей. Хакамада призналась, что делала максимум, чтобы ее парни чувствовали рядом любящую мать. При этом ей удавалось заменять им и сильное плечо отца. Благодаря ее усилиям, мальчики выросли самостоятельными и не привыкли просить у матери денег.

Как напоминает 7Дней.ру, о диагнозе дочки Ирина узнала еще будучи беременной. Она отмечала, что сильно испугалась, но смогла преодолеть эмоции, и теперь ничуть не жалеет, что решилась на такой шаг — сохранить и воспитывать ребенка с особенностями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший парень «особенной» дочери Хакамады призвал любить детей с синдромом Дауна.