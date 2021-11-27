Праздник огней: когда и как отмечать Хануку в 2021 году

Ханука означает обновление или очищение. Иначе ее называют праздником огней или свечей, так как одним из главных обычаев Хануки является зажжение свечей во всех домах. В первый день ставят одну свечу, на второй день — две, а дальше добавляют по одной все восемь дней. Зажигают свечи, начиная с дальней от двери. Эта главная свеча называется шамаш (в переводе «служка»). Ее зажигают во все дни праздника перед другими. Всего за восемь дней используют 44 свечи.

В 2021 году Хануку отмечают с вечера 28 ноября по вечер 6 декабря. Поскольку летосчисление у иудеев идет от сотворения мира, а не от Рождества Христова, как у христиан, то по григорианскому календарю дата праздника меняется. Длится торжество восемь дней.

На Хануку принято готовить много вкусной еды и накрывать щедрый стол. Традиционными праздничными блюдами считаются картофельные оладьи, пончики с вареньем и молочные блюда, приготовленные, в первую очередь, из творога.

Поскольку Ханука считается в основном детским праздником, традиционно им в эти дни дарят подарки или деньги, которые так и называются — «ханукальные деньги». Дети, в свою очередь, играют в ханукальный волчок, на каждой из четырех граней которого написана первая буква слов фразы «Чудо великое было здесь» (если дело происходит в Израиле) или «Чудо великое было там» (в диаспоре).

В целом к празднованию Хануки не предъявляется жестких ограничений. В этот разрешается работать, выходной устраивают себе по желанию религиозные компании и люди.

Что касается поздравлений, то в Хануку принято благодарить и славить Бога за спасение, посланное народу Израиля. Поэтому в поздравлениях нужно выражать радость по поводу чудесного избавления. Также в этот день желают друг другу счастья, пишет Rsute.

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