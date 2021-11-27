«Символ жизни и смерти»: медиум рассказала о сакральном смысле новогодней ели

Новогодняя ель — традиция, не так давно пришедшие в наши дома. Сегодня мы каждый год в праздники ставим елку дома, наряжаем ее. Но так было далеко не всегда. Наши предки и вовсе считали хвойное — символом смерти. О древнем символизме ели, преданиях и традициях в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала медиум Айгуль Хуснетдинова.

«Елка — это символ жизни и смерти, непрерывности бытия. Символ мифологического древа жизни. Елку использовали в различных погребальных обрядах, еловыми ветвями устилали путь умершему, чтобы он не нашел дорогу домой», — поделилась эзотерик.

Кроме того, по сей день не рекомендуется ходить в еловый бор одному, поскольку елка находится на границе миров. И чтобы не допустить депрессии и одиночества, стоит избегать подобных мест.

У некоторых северных народов было принято спать под елкой для того, чтобы получить у дерева разрешение на строительство дома. Если сон хороший — такое разрешение получено.

Еловые ветки освящали на крещение, на сретение. Было принято ветви класть под фундамент дома или прикалывать к углам, чтобы она охраняла нечистых сил и неудач. С помощью ели девушки гадали на суженного и на желание. Считали по количеству иголок: четное — сбудется, нечетное — не сбудется.

«Известно гадание на святки. Приговаривали: «Ложусь в понедельник, кладу голову в ельник, пусть приснится тот, кто думает обо мне», — отметила Хуснетдинова.

Ель — это еще и лекарство. В древности еловые иголки считали средством от детской бессонницы. Способ похож на метод подсчета овец и очень помогал маленьким деткам быстрее заснуть.

Что касается венков на двери, то такое украшение надо вешать снаружи, чтобы защитить дом от негатива и непрошенных гостей.

К слову, со временем ель приобрела более позитивное значение, и сейчас мы украшаем ее как символ жизни.

«Когда вы украшаете елку, вы пытаетесь получить благословение у ели, задабриваете ее. Поэтому вешать игрушки надо с благими намерениями», — напомнила эксперт.

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