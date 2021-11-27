Нутрициолог рассказала о полезных и вредных свойствах лука

Мария Тихомирова отметила, что овощ — очень полезный, но не стоит его употреблять при определенных недугах.

Нутрициолог Мария Тихомирова в беседе с РИА Новости рассказала об особенностях свойств репчатого лука.

«Лук — неплохой источник витамина С и других витаминов и минералов. Он стимулирует пищеварение и выводит лишнюю жидкость», — поделилась специалист.

Специалист добавила, что овощ обладает эффективными антибактериальными и противовирусными эффектами. Также из-за большого содержания серы он может благоприятно способствовать процессу выведения и расщепления токсинов из организма. Однако, так как лук может вызвать раздражение стенок ЖКТ, этот продукт не рекомендуется в употребление больным язвами желудка и двенадцатиперстной кишки.

Тем не менее лук будет полезен при поражении раком или в случае аллергии, так как содержит антиоксидант кверцетин.

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