Помолодевший муж Заворотнюк появился на публике вместе с Татьяной Навкой

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время вышел в свет. Его увидели вместе с фигуристкой Татьяной Навкой. Петр Чернышев заметно помолодел — он сбрил бороду и стал выглядеть намного лучше.

Татьяна Навка выступает вместе с Петром Чернышевым в ледовом шоу. Вместе они появились на открытии ГУМ-катка. Видео с мероприятия фигуристка выложила на своей странице в Instagram. Спортсмены станцевали свою партию в балете на льду «Лебединое озеро», поставленному женой пресс-секретаря президента. Чернышев блистал в бархатном синем жакете, расшитом золотыми нитями.

Последние три года фигурист ухаживает за тяжелобольной супругой. Дорогостоящее лечение влетает семье в копеечку — спортсмен взял кредиты, чтобы как можно скорее вылечить возлюбленную, и теперь много работает для выплаты долгов, пишет сайт KP.RU.

Летом 50-летний Чернышев также принимал участие в одной из ледовых постановок Навки — тогда он заставил поклонников переживать за свое здоровье. Фигурист сильно похудел и выглядел изможденным. Из-за неустанной работы он перестал бриться и отпустил бороду.

Стоит отметить, что супруг звезды сериала «Моя прекрасная няня» не дает интервью и не рассказывает о личной жизни. Его не встречают на светских мероприятиях — Чернышев вообще нечасто появляется на публике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Анастасии Заворотнюк сообщила о помолвке с молодым человеком.