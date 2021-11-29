Помолодевший муж Заворотнюк появился на публике вместе с Татьяной Навкой

|
Анна Павлова
1 249

Фигурист Чернышев сбрил бороду и выглядит менее изможденным. Последние годы он ухаживает за болеющей супругой.

Фото, видео: ТАСС / Мудрац Александра, Insyagram @tatiana_navka

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время вышел в свет. Его увидели вместе с фигуристкой Татьяной Навкой. Петр Чернышев заметно помолодел — он сбрил бороду и стал выглядеть намного лучше.

Татьяна Навка выступает вместе с Петром Чернышевым в ледовом шоу. Вместе они появились на открытии ГУМ-катка. Видео с мероприятия фигуристка выложила на своей странице в Instagram. Спортсмены станцевали свою партию в балете на льду «Лебединое озеро», поставленному женой пресс-секретаря президента. Чернышев блистал в бархатном синем жакете, расшитом золотыми нитями.

Последние три года фигурист ухаживает за тяжелобольной супругой. Дорогостоящее лечение влетает семье в копеечку — спортсмен взял кредиты, чтобы как можно скорее вылечить возлюбленную, и теперь много работает для выплаты долгов, пишет сайт KP.RU.

Летом 50-летний Чернышев также принимал участие в одной из ледовых постановок Навки — тогда он заставил поклонников переживать за свое здоровье. Фигурист сильно похудел и выглядел изможденным. Из-за неустанной работы он перестал бриться и отпустил бороду.

Стоит отметить, что супруг звезды сериала «Моя прекрасная няня» не дает интервью и не рассказывает о личной жизни. Его не встречают на светских мероприятиях — Чернышев вообще нечасто появляется на публике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Анастасии Заворотнюк сообщила о помолвке с молодым человеком.

-6° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
75.59
0.99 84.95
1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:13
Азиза расплакалась, говоря о смерти Градского: «Фактически на работе случилось»
8:59
Как сильно пострадала Великобритания из-за мощнейшего шторма «Арвен» — видео
8:52
Финал всероссийского конкурса «Твой ход» стартовал в Сочи
8:45
После взрыва на фабрике медицинских масок в Ленобласти разгорелся пожар
8:38
Альбина Джанабаева показала редкое фото старшего сына от Меладзе в День матери
8:31
Какая прическа вам подойдет? Тест для женщин

Сейчас читают

Детство в нищете и ругательства со сцены: как Градский стал патриархом рок-музыки
Перед смертью в крови Градского выявили высокое количество антител к COVID-19
От судьбы не уйдешь: ТОП-5 долгожителей среди знаков зодиака
Жорин дал советы девушкам, с которых бывшие ухажеры требуют возврата денег

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа