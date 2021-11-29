Заслуженный артист России Максим Матвеев на своей странице в Instagram опубликовал фотографию своего девятилетнего сына Андрея вместе с его мамой, дочерью русского Д’Артаньяна, Елизаветой Боярской. В своем трогательном сообщении артист поздравил любимую жену с Днем матери.

«Всех мам с днем мам <…> В общем — ура! Хороший день!» — написал Максим Матвеев.

Instagram @maxim_matveev_

Елизавета Боярская и Максим Матвеев тщательно ограждают своих детей от публичности. Они хотят, чтобы наследники жили «нормальной» жизнью. Именно поэтому появление снимка девятилетнего Андрея в социальных сетях своего отца вызвало большой интерес у поклонников, пишет 7Дней.ru. Стоит отметить, что с возрастом старший сын становится все больше похож на свою маму. Это отметили фанаты пары в Instagram.

«Ямочками на щеках — в маму»;

«Копия мамы»;

«Очаровательный малыш»;

«Будущий сердцеед!» — пишут восторженные комментарии подписчики актера.

Чувства между Боярской и Матвеевым вспыхнули внезапно в 2009 году, тогда звезда фильма «Тариф Новогодний» еще был женат на первой супруге — актрисе Яне Сексте. Однако уже в 2010 году он во второй раз узаконил свои отношения. На этот раз с дочерью русского Д’Артаньяна. В 2012 году у них появился первый ребенок — Андрей, а в 2018 году второй наследник — Григорий.

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