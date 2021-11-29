Максим Матвеев показал подросшего сына от Елизаветы Боярской: «Ямочками на щеках — в маму»

|
Артем Зайцев
1 215

Известный российский актер опубликовал редкое фото сына — девятилетнего Андрея. Звездные родители стараются не обременять наследников публичной жизнью.

Максим Матвеев показал подросшего сына от Елизаветы Боярской: «Ямочками на щеках — в маму»

Фото: Instagram @lizavetabo

Заслуженный артист России Максим Матвеев на своей странице в Instagram опубликовал фотографию своего девятилетнего сына Андрея вместе с его мамой, дочерью русского Д’Артаньяна, Елизаветой Боярской. В своем трогательном сообщении артист поздравил любимую жену с Днем матери.

«Всех мам с днем мам <…> В общем — ура! Хороший день!» — написал Максим Матвеев.

Instagram @maxim_matveev_

Елизавета Боярская и Максим Матвеев тщательно ограждают своих детей от публичности. Они хотят, чтобы наследники жили «нормальной» жизнью. Именно поэтому появление снимка девятилетнего Андрея в социальных сетях своего отца вызвало большой интерес у поклонников, пишет 7Дней.ru. Стоит отметить, что с возрастом старший сын становится все больше похож на свою маму. Это отметили фанаты пары в Instagram.

«Ямочками на щеках — в маму»;

«Копия мамы»;

«Очаровательный малыш»;

«Будущий сердцеед!» — пишут восторженные комментарии подписчики актера.

Чувства между Боярской и Матвеевым вспыхнули внезапно в 2009 году, тогда звезда фильма «Тариф Новогодний» еще был женат на первой супруге — актрисе Яне Сексте. Однако уже в 2010 году он во второй раз узаконил свои отношения. На этот раз с дочерью русского Д’Артаньяна. В 2012 году у них появился первый ребенок — Андрей, а в 2018 году второй наследник — Григорий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Михаила Боярского чуть не убили на съемках «Трех мушкетеров».

-6° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.98
-0.61 84.48
-0.47
Гороскоп майя: Сильные и слабые стороны людей в зависимости от даты рожде...

Последние новости

2:16
Путин решил наградить строителей Байкальского тоннеля. Чем грандиозно это сооружение?
1:55
Месси получил «Золотой мяч» в седьмой раз. Его вечный соперник глотает пыль
1:34
Караулов рассказал о мучениях Градского перед смертью: «Уже не ходил, не хотел»
1:13
Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши
0:52
Петербургу снег, а Москве ливень: столицы России накроют мощнейшие за 70 лет осадки
0:33
Дочь Началовой осталась без родственников во время болезни: «Созванивалась с Долиной»

Сейчас читают

Мама позвала? Что означает день смерти Александра Градского
Врач объяснил, почему Градский был обречен на скорую смерть: «Он задыхался»
От судьбы не уйдешь: ТОП-5 долгожителей среди знаков зодиака
Жорин дал советы девушкам, с которых бывшие ухажеры требуют возврата денег

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа