Какие имена давать мальчикам-Близнецам, чтобы они росли счастливыми и успешными

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Анна Павлова
Эксклюзив 1 272

Астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова в интервью 5-tv.ru рассказала, какие имена помогут не растерять в жизни навыков общения и построить головокружительную карьеру.

Фото, видео: Depositphotos / GeorgeRudy; 5-tv.ru

К выбору имени для детей родители, как правило, подходят со всей ответственностью. Эксперты заверяют: имена обладают определенной энергетикой и ошибка может вылиться в несчастья для чада в будущем. Отталкиваться можно от знака зодиака, под которым родился малыш.

Астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, какое имя дать мальчику, покровителем которого стало созвездие Близнецов, чтобы он вырос успешным.

«Если под знаком Близнецов родился мальчик, мы получим очень подвижного, любознательного и интеллектуального человека, — отметила эксперт. — И все это объясняется управлением Меркурия».

По ее словам, ближайшая к Солнцу планета управляет человеческим общением. Кроме того, Меркурий отвечает за движения, торговлю и процесс коммуникации. Именно поэтому люди, родившиеся под знаком Близнецов с 21 мая по 21 июня, обладают острым умом и умением вести переговоры.

«Имя мы тоже должны дать меркурианское, с отчетливой силой, потому что-то, что есть у Близнецов, нужно поддерживать и развивать. Мальчикам-Близнецам подходят такие имена, как Андрей, Сергей, Юрий, Евгений», — считает ведунья.

Астролог отметила, что не очень хороши для сорванцов имена с буквами Р и Д. Они «утяжеляют» Близнецов и не позволяют им добиваться многого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что астрологи назвали шесть пар, чьи отношения приведут только к вечным конфликтам и разбитым сердцам.

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