Петербург свихнулся от снега: дорожники убирают его горячим асфальтом, а жители носят домой

Юрист из Северной столицы подсчитал: чтобы решить проблему со снегом, каждый горожанин должен забрать с улицы по 14 килограммов. «Бред!» — воскликните вы. Но скажите это в суперпробке на Московском шоссе.

На въезде в Петербург со стороны Москвы открыли пункты обогрева. Конечно, смотрится диковато, ведь это не степь или тайга, а главная трасса страны и рядом окна многоэтажек. Но что поделаешь — суперпробка растянулась на километры и двое суток на Московском шоссе. Из-за снега и путаницы город и расположенные рядом с шоссе складские площадки не могут определить, кто что должен чистить.

В Петербурге из-за пандемии, как оказалось, дефицит дворников. И что же так до весны теперь? Об этом задумался корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин.

Из-за самой длинной пробки Московское шоссе стало самой протяженной пешеходной трассой. Люди бросают автомобили, выходят из общественного транспорта. К исходу вторых суток стояния автобусы меняют маршруты, чтобы не попасть на эту трассу. Но водители грузовиков обречены и дальше, в лучшем случае, двигаться с черепашьей скоростью.

В ход идут подсказки от коллег-водителей и подручные средства — под колеса многотонника кладут металлическую решетку, чтобы не скользили по дороге. А ведь это — стратегическая трасса, которая связывает две столицы. Петербургские власти винят в транспортном параличе внезапный снегопад и логистические центры вдоль шоссе.

«Эта территория в частной собственности, она была не готова к уборке. Несмотря на то, что у собственника есть подрядный договор на очистку данной территории, тем не менее, это не выполнено», — сказала Вера Семенова, врио главы администрации Пушкинского района.

Но проблемы с уборкой снега сейчас во всем Петербурге. Где уж точно почищено, так это возле Смольного и у офисов коммунальщиков. Даже новая зона платной парковки, которую официально открыли сегодня, оказалась под сугробами. И за что платить? Дворы в спальных районах — и вовсе утопают в снегу.

В комитете по благоустройству Петербурга организовали горячую линию — попробуем дозвониться и сообщить адрес. Телефон все время занят. Очевидна проблема и с кадрами — во время пандемии многие дворники пошли в курьеры. У них теперь зарплата гораздо выше.

«Они (ставшие курьерами дворники — Прим. ред.) 55-60 тысяч рублей в месяц получают. Конечно рады. Чем здесь получать 30 тысяч. Там побольше», — рассказала о бывших коллегах дворник Севархон Манонова.

Сотрудников, хотя бы на время снегопада, пытаются вербовать среди местных жителей. Эксперимент, который прозвали «дворниг-шеринг» пока не пользуется особым успехом. За тысячу рублей в день махать лопатой идут только отчаяные энтузиасты.

«Свежий воздух! Когда с 34 лет работал, убирал снег, знакомые спрашивали — почему такой хороший цвет лица. Каждое утро как зарядка — на улицу, где нет пыли, лишней влаги и физические нагрузки. Это же лучше всего для здоровья», — убежден дворник-доброволец Сергей Гурчик.

В соцсетях рождаются креативные идеи с петербургской чудинкой. Вот юрист предлагает носить снег с улицы домой.

«Вот так это все утрамбовывается», — продемонстрировал свою методику уборки снегоа юрист Антон Шальков.

Он уже все подсчитал. Пять миллионов жителей — по 14 килограммов снега на каждого. Если все согласятся, можно убрать 75 тысяч тонн снега за одно утро.

Свою абсурдную вариацию предложили и дорожные рабочие. Которые топят снег и лед свежим, горячим асфальтом.