«Мы все в кредитах»: дизелист «Листвяжной» о том, почему горняки рисковали жизнью каждый день

Артем Симон признался, что все знали об опасных нарушениях в шахте, но все равно спускались под землю, потому что иначе потеряли бы работу.

Трагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла 25 ноября. К человеческим жертвам привели многочисленные нарушения норм безопасности. В частности, о том, что уровень метана превышает допустимые пределы, знали практически все горняки, но продолжали честно делать свою работу, чтобы иметь возможность кормить свои семьи и платить по кредитам. Об этом в беседе с 5- tv.ru рассказал дизелист шахты «Листвяжная» Артем Симон.

«Нарушений было много на этой шахте, я бы так сказал. Особенно в плане метана. Потому что я по своей специальности работал на многих шахтах, но столько метана я нигде не видел, честно скажу», — признался шахтер.

Однако, по его словам, даже понимая, какой опасности себя подвергают, работники были вынуждены каждый день рисковать своей жизнью, чтобы не лишить источника дохода.

«Шахтер, конечно, может сказать: „Я не поеду“. Но его могут попросить уволиться с работы, лишить премии. Люди же туда не просто так идут работать, а, чтобы зарабатывать деньги. Все в кредитах, все в долгах. Поэтому и шли туда работать», — рассказал мужчина.

Дизелист рассказал, что уровень оплаты труда на «Листвяжной» сильно отличался.

«Если у горнорабочего очистного завода зарплата достигает 100 тысяч рублей, то у горнорабочего вспомогательного участка она может быть 50 тысяч. То есть, зарплаты вот так разняться. От плана, от метров зависит зарплата. Я даже боюсь представить, сколько получает директор шахты. Но точно не как горнорабочий очистного завода. В десятки раз больше. Но это я так думаю. Но на самом деле никто точно не знает», — отметил Артем Симон.

При этом, по его словам, главные руководители получали порядка 250 тысяч рублей. Мужчина признается, что спустя достаточное время после трагедии, его не отпускает тревога и он все еще не может поверить, что буквально чудом остался в живых.

«До сих пор сложно. Перед сном много о чем думаешь, особенно о судьбе. Многих ребят спасли какие-то 10-15 минут. Меня, например, спасла поломка. Я пока запчасть ждал, произошло это задымление. То есть, если бы пошел туда, сразу, как приехал в начале смены, скорее всего, там и остался. Задохнулся бы там», — признался дизелист.

Взрыв на «Листвяжной» прогремел в 08.21 утра 25 ноября. В этот момент под землей находились 285 горняков.

В результате ЧП погиб 51 человек: 46 горняков и пятеро спасателей. Спустя сутки на поверхность выбрался 51-летний помощник командира взвода Александр Заковряшин.

На девятый день по всему Кузбассу прошли митинги в память о погибших. Люди несли цветы к мемориалу горняков. При этом многие даже не знают, когда смогут проститься со своими близкими. Тела всех погибших поднять еще не могут. Признавать их умершими пришлось по суду.

По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел. Задержаны руководители шахты «Листвяжная», а также инспекторы Ростехнадзора. Проведены проверки в более, чем 30 шахтах региона, которые позволили выявить почти 600 нарушений.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что президент РФ Владимир Путин устроил жесткий разнос чиновникам за трагедию на «Листвяжной».