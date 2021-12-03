Прокуратура проверит все шахты, всех десяти угледобывающих регионов, а Ростехнадзор проанализирует там работу своих инспекторов. Поводом для такой глобальной ревизии стало расследование взрыва метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Погибли 46 шахтеров и пятеро спасателей.

Выяснилось, что руководство предприятия фальсифицировало и скрывало показатели датчиков загазованности, а Ростехнадзор проводил проверки, не спускаясь под землю, формально. Жесткий разбор суровых фактов в материале обозревателя МИЦ «Известия» Виктора Синеока.

По количеству бумаг на президентском столе можно судить, сколько в этой проблеме пластов. Владимир Путин берет из стопки доклад Следственного комитета. Зачитывает ключевые моменты.

«Причиной аварии стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ по добыче угля. Результаты работы датчиков токсичных газов фальсифицировались», — сказал президент.

О задымлении на шахте диспетчер «Листвяжной» сообщил в МЧС лишь через полчаса

Все, кто подключился к совещанию из Кузбасса, сидят за столом в черном. На стене сзади — схема шахты «Листвяжная». И даже текст с оправданиями гендиректор АО зачитывает по бумаге. Но все равно сбивается.

«Мы все эти дни проводили внутренние… ссс… дословно… дотошные согласования всех затрат… (долгий выдох — Прим. ред.), поэтому готов понести все наказания», — сказал Геннадий Алексеев, гендиректор «СДС Уголь».

«Никаких огульных обвинений и наездов, как в народе говорят, никто допускать не будет. Но все-таки фальсифицировались данные. Ведь кто-то это делал? Зачем? Чтобы побольше там добыть и на экспорт отправить? Зачем? Результат-то какой, трагический. Теперь все сидим и головы опустили», — поразился глава государства.

Уже понятно, что трагедия на «Листвяжной» произошла из-за целой цепочки нарушений. А сейчас там бурят скважины, по которым в шахту закачивают азот. Он должен снизить риск новых взрывов и потушить пожары, если где-то еще горит. Но как это вообще могло случиться?

11 лет назад после взрыва метана в сбойках на шахте «Распадская» — в той же Кемеровской области — погиб 91 человек. Было большое расследование. После него на разных уровнях приняли меры. Например, зарплата горняков теперь на 70% должна быть постоянной. Но на деле до сих пор зависит от выработки и сложности условий.

«Людям семьи кормить нужно. Они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать. Вот в этом был смысл наших решений в 2010 году», — подчеркнул Путин, ударив кулаком по столу.

Родственники погибших на шахте «Листвяжная» провели акции памяти в Кузбассе

Рискуют, но идут в забой. Известно, что шахтеры Листвяжной жаловались на руководство, которое угрозами заставляет их работать, несмотря на высокий уровень метана в шахте.

«Уже сейчас можно утверждать, что гладко на шахте было все только на бумаге, а фактически оказались неисправные источники питания, датчики измерения метана, не проводились работы по модернизации системы определения местоположения персонала в горных выработках», — сказал генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Но угрозы работодателей работают, потому что они могут влиять на зарплату шахтеров. Почему система «70 на 30» не изменилась за 11 лет? Путин спросил об этом у министра труда.

«Для того, чтобы усилить госконтроль за соблюдениями такого рода соглашений, нам потребуется внесение изменений в Трудовой кодекс», — ответил Антон Котяков.

«Не могу сказать, что вы предоставили глубокий анализ. Я не удовлетворен вашим ответом», — разочаровано отреагировал президент.

Путин дал поручение ужесточить ответственность за несоблюдение норм безопасности. Усилить роль профсоюзов. И дал понять собственникам, что их выгода от продажи угля, в том числе на экспорт, — не важнее безопасности людей. А окончательные выводы, как несколько раз упомянул Путин, сделают правоохранительные органы.