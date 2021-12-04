Ротару пожелала фанатам здоровья после новостей о госпитализации

София Ротару вышла на связь с поклонниками после сообщений о проблемах со здоровьем. Певица дала понять, что с ней все в порядке, пожелала фанатам здоровья и пообещала удивить их в ближайшее время.

«Идет сезон праздников и подарков! Я подготовила для своих поклонников пару сюрпризов! <…> Желаю всем любви, добра и благополучия! Мечтайте, собирайте новые впечатления и пусть ваши близкие будут здоровы и счастливы!» — написала 74-летняя певица в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

Поклонники уже давно подозревают у любимой исполнительницы проблемы со здоровьем. Так, весной этого года Ротару экстренно госпитализировали в московскую клинику, однако с каким диагнозом — не сообщалось.

В ноябре фанаты обратили внимание на трясущиеся руки певицы во время выступления и предположили у нее страшный недуг — болезнь Паркинсона. О плохом самочувствии Ротару говорил и музыкальный критик Сергей Соседов. Он отметил, что певица в последнее время почти не дает концертов, и объяснил это тем, у нее уже «не то здоровье».

Между тем слухи о болезнях Ротару опровергли ее родственники. Сначала ее сестра Аурика сообщила, что народная артистка СССР жива, здорова, чувствует себя прекрасно и готовится к фестивалю «Песня года». Затем сын Ротару Руслан Евдокименко заявил, что с его мамой все хорошо, а распространившего слух о ее недугах Соседова назвал «молью».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врач-невролог Илья Грачев по видеозаписи выступления Софии Ротару определил у нее симптомы, которые вполне могут указывать на болезнь Паркинсона.