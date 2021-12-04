Софию Ротару госпитализировали с подозрением на смертельный недуг

|
Виктория Андреева
4 182

Не так давно звезде эстрады исполнилось 74 года, однако состояние ее здоровья оставляет желать лучшего. Директор артистки прокомментировал ситуацию.

Софию Ротару госпитализировали с подозрением на смертельный недуг

Фото: www.globallookpress.com / Olga Loskutova

Состояние здоровья знаменитой певицы Софии Ротару вызывает опасения. Весной 2021 года артистку экстренно госпитализировали в московскую клинику. Что именно произошло со звездой — непонятно. Однако у нее подозревают серьезную болезнь, сообщает KP.RU.

Поклонники давно обратили внимание на странную «тряску» Ротару во время и после выступлений. Кто-то предположил, что певица страдает от страшного недуга — болезни Паркинсона. Другие же настаивали, что дела могут обстоять еще хуже, просто артистка «бережет» людей от малоприятной информации.

Возмущало фанатов и то, что молчат представители Софии Ротару. Наконец, спустя почти полгода после случая с госпитализацией концертный директор певицы Сергей Лавров раскрыл всю правду.

«Руки дрожат, да. Но у Софии Михайловны нет никакого Паркинсона. Вы посмотрите ее выступления десятилетней давности — там то же самое, певицу слегка потрясывает. Да, сейчас это более выражено, поскольку ей все-таки не 16 лет, а 74 года», — пояснил Лавров.

А в заключение добавил, что Ротару всякий раз перед концертом сильно нервничает — давление поднимается, от этого, вероятно, и случается «тряска».

«Вечерняя Москва» напоминает, что проблемы с сердечно-сосудистой системой у Софии Ротару действительно есть. Так, в 2018 году звезда попала в больницу с гипертоническим кризисом. К счастью, самого худшего — инсульта — в тот раз удалось избежать.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какую тайну о здоровье Софии Ротару раскрыл известный музыкальный критик Сергей Соседов.

-2° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.74
-0.32 83.24
-0.57
Самые везучие: какие знаки зодиака находятся под охраной высших сил

Последние новости

12:56
В ВОЗ назвали примерные сроки признания российской вакцины «Спутник V»
12:38
Элджей намекнул на воссоединение с Ивлеевой в новом треке: «Я умираю без тебя»
12:22
Софию Ротару госпитализировали с подозрением на смертельный недуг
12:06
BadComedian про обматерившего Долина Ридли Скотта: «Такая реакция — это странно»
11:49
Закрытие или ребрендинг? Комик Соколов рассказал о судьбе «Уральских пельменей»
11:33
В шоу «Голос» показали слезы Александра Градского: «Там такая боль!»

Сейчас читают

Звезда «Миража» об аборте и рождении мертвого малыша: «Муж грозился бросить меня»
Астрологи выявили самую невыносимую жену по знаку зодиака
Как по фамилии узнать происхождение своего рода — советы эксперта
Жорин назвал «юмористическим очерком» попытку засудить Джигана за гей-пропаганду

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа