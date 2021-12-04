Софию Ротару госпитализировали с подозрением на смертельный недуг

Состояние здоровья знаменитой певицы Софии Ротару вызывает опасения. Весной 2021 года артистку экстренно госпитализировали в московскую клинику. Что именно произошло со звездой — непонятно. Однако у нее подозревают серьезную болезнь, сообщает KP.RU.

Поклонники давно обратили внимание на странную «тряску» Ротару во время и после выступлений. Кто-то предположил, что певица страдает от страшного недуга — болезни Паркинсона. Другие же настаивали, что дела могут обстоять еще хуже, просто артистка «бережет» людей от малоприятной информации.

Возмущало фанатов и то, что молчат представители Софии Ротару. Наконец, спустя почти полгода после случая с госпитализацией концертный директор певицы Сергей Лавров раскрыл всю правду.

«Руки дрожат, да. Но у Софии Михайловны нет никакого Паркинсона. Вы посмотрите ее выступления десятилетней давности — там то же самое, певицу слегка потрясывает. Да, сейчас это более выражено, поскольку ей все-таки не 16 лет, а 74 года», — пояснил Лавров.

А в заключение добавил, что Ротару всякий раз перед концертом сильно нервничает — давление поднимается, от этого, вероятно, и случается «тряска».

«Вечерняя Москва» напоминает, что проблемы с сердечно-сосудистой системой у Софии Ротару действительно есть. Так, в 2018 году звезда попала в больницу с гипертоническим кризисом. К счастью, самого худшего — инсульта — в тот раз удалось избежать.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какую тайну о здоровье Софии Ротару раскрыл известный музыкальный критик Сергей Соседов.