Ольга Орлова вышла замуж: «Тихо, скромно, вдвоем»

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Алексей Хитров
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Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова сообщила, что официально вышла замуж

Ольга Орлова вышла замуж: «Тихо, скромно, вдвоем»

Фото: globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Телеведущая и экс-солистка поп-группы «Блестящие» впервые после развода в 2004 году официально вступила в брак.

Известная российская певица и телеведущая Ольга Орлова, недавно отметившая 44-летие, снова принимает поздравления друзей и поклонников — на этот раз с бракосочетанием. Фото с избранником ведущая «Дома-2» опубликовала в Instagram.

Как оказалось, Орлова официально вышла замуж еще 27 сентября, но держала это событие в секрете, не решаясь рассказать о нем.

«Мы расписались ровно во вторую годовщину нашего знакомства. Тихо, скромно, вдвоем. Я всегда верила, что где-то по земле ходит мужчина, который ищет меня так же, как и я его. И я его встретила! Моего самого лучшего мужчину на свете! Я очень счастлива! И хочу поделиться этим счастьем с вами! P. S. Не устану повторять, что после сорока жизнь только начинается!» — поделилась звезда радостью с поклонниками.

 
 
 
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Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)

После развода с бизнесменом Александром Кармановым в 2004 году экс-солистка поп-группы «Блестящие» Ольга Орлова долго оставалась одна, несмотря на то, что ей постоянно приписывали романы с коллегами по шоу-бизнесу. Два года назад певица, наконец, встретила мужчину своей мечты в лице бизнесмена по имени Валерий старше ее на десять лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Орлова общается со своей бывшей свекровью.

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