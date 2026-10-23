Украинский грузовой самолет Ан-124 загорелся в аэропорту Японии

NHK: в Японии загорелся грузовой украинский самолет Ан-124

Украинский грузовой самолет Ан-124 загорелся при посадке в японском аэропорту. Об этом сообщил телеканал NHK.

Инцидент произошел вечером 22 октября в аэропорту Тюбу (регион центральной Японии на острове Хонсю. — Прим.ред.). По данным журналистов, когда лайнер приземлился, то у него горела часть фюзеляжа. Огонь оперативно потушили. Информация о пострадавших не поступала.

Из-за случившегося взлетно-посадочная полоса была закрыта на 15 минут. Когда сотрудники воздушной гавани убедились в том, что угрозы нет, то работа аэропорта возобновилась.

В настоящее время Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма проводит расследование обстоятельств инцидента. О том, что могло стать причиной пожара, пока не сообщается.

Прежде подобное произошло в Перу. Там перед вылетом загорелся пассажирский самолет LATAM. Находившихся на борту лайнера людей эвакуировали: никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru писал, что легкомоторный самолет разбился в Германии. В результате крушения погибли два человека. Причины, по которым самолет потерпел крушение, пока не установлены.

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