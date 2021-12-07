Старуха с косой за дверью: какие ощущения и перемены в поведении указывают на скорую смерть

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Анна Павлова
Эксклюзив 1 512

Таролог Марианна Абравитова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, что бессознательное чувство предстоящего ухода испытывают почти все.

Фото, видео: Depositphotos / biancalana; 5-tv.ru

За последний месяц из жизни ушли великие артисты и музыканты, смерть которых, казалось бы, ничто не предвещало. Но чувствовали ли они сами скорый уход? Музыкант и поэт Александр Градский за месяц до смерти наконец женился на возлюбленной, с которой прожил 17 лет. Режиссер Марк Рудинштейн незадолго до смерти примирился с давним соперником, журналистом Денисом Сорокиным.

Говорят, что предстоящую смерть можно ощутить на кончиках пальцев. О том, так ли это, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала таролог Марианна Абравитова.

По словам эксперта, многие люди действительно предчувствуют свою смерть, причем чаще всего это происходит бессознательно и объяснить это наукой практически невозможно.

«В чем это проявляется? Человеку хочется увидеть не просто старых друзей, а друзей детства или посетить свою малую родину, походить по улицам. Появляется ностальгия по самому раннему детству. Хочется думать об ушедших людях, о своих друзьях и родных. Накатывают вдруг философские размышления о бренности бытия. Человек начинает задумываться о вечном», — объяснила таролог.

Не исключены случаи, которые в обычной ситуации были бы почти невозможны. Например, человек неожиданно может вспомнить о давнем знакомом, которого не видел 20-30 лет — и на него накатывает острое желание повидать приятеля, помириться, отдать моральный долг.

«Это же касается юридических и финансовых дел. Люди, предчувствующие смерть, начинают судорожно писать или переписывать завещание. Задумываются над погашением долгов, кредитов, ипотеки», — сказала Абравитова.

Но предчувствие скорой кончины может проявляться и физическими ощущениями. По телу пробегает холодок, возникает чувство, будто старуха с косой стоит прямо за спиной. Даже обыденные новости и события способны вызывать дрожь в теле, пояснила таролог.

Ранее 5-tv.ru публиковал таро-прогноз на декабрь 2021 для «земных» знаков зодиака.

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