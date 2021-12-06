Готовьте «планы B и C»: таро-прогноз на декабрь 2021 для «земных» знаков зодиака

Заключительный месяц года припас немало ошеломительных моментов. Знать обо всех невозможно, но эксперт 5-tv.ru — астролог Елена Егорова — поделилась таро-предсказаниями на декабрь 2021 года для представителей «земной» стихии.

Первым делом, предостерегает эксперт, следует обратить внимание на здоровье, могут возникать эпизодические головные боли. Они точно не покинут вас, если будете пытаться расправиться сразу со всеми делами, накопившимися за год, лучше примените свойственные земным знакам выдержку и тщательное обдумывание.

«Принимая какое-либо решение в декабре, взвесьте все „за“ и „против“: есть вероятность сильно пожалеть впоследствии, если поторопитесь. Лучше заранее подготовьте план B и даже C, и тогда все сложится так, как вы задумали», — предупредила астролог.

Планы Тельцов, Дев и Козерогов рискуют сильно нарушиться из-за того, что уже отжившее и ненужное внезапно уйдет из жизни. Это верный знак того, что пришло время сбросить ненужный груз и задышать полной грудью.

«Избавьтесь от всего ненужного, от отслуживших вам вещей. Проведите генеральную уборку как в жилище, так и в цифровом пространстве: сотрите лишнее из памяти телефона, компьютера, гаджетов. Также очень важно подвергнуть тотальной чистке свое ближайшее окружение, а самое главное — освободитесь от негативных мыслей», — рекомендовала Елена Егорова.

При этом не нужно цепляться за старое, все располагает к тому, чтобы освободиться от ненужного и пойти по новой, расчищенной дороге, которая приведет вас к совершенно другой жизни. Сразу после очистительной трансформации дела пойдут гладко, успокоила провидица: уйдет только то, что вам уже больше не нужно.

В декабре представителей «земной» стихии ожидают счастливые события, скорее всего, это станут семейные праздники. Вы окажетесь в кругу очень приятных вас людей или друзей, в благосклонно настроенной к вам компании.

Карты таро также указывают на то, что знакам Земли предстоит взаимодействие с представителями серьезных профессий: важным визави может оказаться адвокат или банковский работник. Это также может оказаться как ваш начальник, так и новый работодатель: таролог не исключила возможности увольнения по собственному желанию и даже кардинальной смены рода деятельности.

В декабре тайное Тельцов, Дев и Козерогов станет явным: высвободится предназначенная для знаков зодиака информация, она придаст силы и укрепит намерение изменить что-то в своей жизни.

Расклад карт показывает особое расположение к тому, чтобы заняться интеллектуальным трудом в одиночестве, например, написать статью, диссертацию, научный или исследовательский труд, разработать бизнес-план для будущего предприятия.

В целом, декабрь уходящего года будет очень поворотным месяцем. Несмотря на кардинальные перемены, будет и поддержка, ведь не зря говорят, что все, что ни делается — к лучшему.

«Вы получите приличные бонусы благодаря резким изменениям в вашей жизни. Ничего не бойтесь, смело избавляйтесь от старого, идите в новую жизнь обновленными в прекрасной компании окружающих вас людей», — подытожила астролог Елена Егорова.

Ранее 5-tv.ru приводил таро-прогноз на декабрь 2021 года для «воздушных» знаков зодиака.