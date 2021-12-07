Фигуристка Медведева исполнила зажигательный танец на дне рождения Милохина

Фигуристка Евгения Медведева исполнила зажигательный танец на дне рождения тиктокера Дани Милохина. Девушка «оторвалась» по полной и практически перетанцевала всех своих партнеров. Поклонники были удивлены, ведь они впервые увидели собранную и спокойную спортсменку такой экспрессивной. Видеоролик, снятый на праздничном мероприятии, Евгения Медведева опубликовала на своей странице в Instagram.

Спортсменка и тиктокер стали плотно общаться после совместных выступлений на «Ледниковом периоде». Сейчас пара считается одним из главных фаворитов шоу.

«Мы хотим уйти, а Илья Авербух нас держит <…> Паспорт забрал. Но я рад, что мы подготовились хорошо», — цитирует Милохина Газета.ру.

Однако далеко не это будоражит умы верных поклонников. Почитателей таланта Милохина и Медведевой гораздо больше беспокоит вопрос: состоят ли блогер с фигуристкой в отношениях? На эти мысли подписчиков наводят чувственные танцы участников ледового шоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евгения Медведева снялась в новом клипе Дани Милохина и Николая Баскова под названием «Дико влюблены».