Фигуристка Медведева исполнила зажигательный танец на дне рождения Милохина

|
Артем Зайцев
1 149

Спокойная и уравновешенная спортсменка удивила поклонников пластичными движениями.

Фото, видео: Instagram @jmedvedevaj

Фигуристка Евгения Медведева исполнила зажигательный танец на дне рождения тиктокера Дани Милохина. Девушка «оторвалась» по полной и практически перетанцевала всех своих партнеров. Поклонники были удивлены, ведь они впервые увидели собранную и спокойную спортсменку такой экспрессивной. Видеоролик, снятый на праздничном мероприятии, Евгения Медведева опубликовала на своей странице в Instagram.

Спортсменка и тиктокер стали плотно общаться после совместных выступлений на «Ледниковом периоде». Сейчас пара считается одним из главных фаворитов шоу.

«Мы хотим уйти, а Илья Авербух нас держит <…> Паспорт забрал. Но я рад, что мы подготовились хорошо», — цитирует Милохина Газета.ру.

Однако далеко не это будоражит умы верных поклонников. Почитателей таланта Милохина и Медведевой гораздо больше беспокоит вопрос: состоят ли блогер с фигуристкой в отношениях? На эти мысли подписчиков наводят чувственные танцы участников ледового шоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евгения Медведева снялась в новом клипе Дани Милохина и Николая Баскова под названием «Дико влюблены».

-12° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
74.14
0.47 83.71
0.60
Строим планы и рисуем стратегии: китайский совет дня на среду, 8 декабря

Последние новости

10:22
Подруга звезды «Кадетства» Елены Захаровой впервые показала ее дочь
10:18
Тест: Угадай роковых женщин по описанию
10:15
Умер экс-тренер ФК «Ростов» Игорь Гамула
10:07
Япония высказалась о возможном бойкоте ОИ-2022 в Пекине
10:02
Китайские ученые сумели сфотографировать штамм «омикрон»
9:57
Новую мощную электроподстанцию открыли в Петербурге

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака
Не храните это дома! ТОП-10 вещей, притягивающих несчастья и нищету
Экс-глава Федерации вольной борьбы Петербурга задержан за убийство 30 летней давности
Названы даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 6 по 19 декабря

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа