Тело сожгли, голову заморозили: на Урале собутыльники расчленили товарища

Убийство произошло в ходе пьяной ссоры.

Полиция Свердловской области задержала троих мужчин, которых подозревают в том, что они расчленили своего знакомого и попытались избавиться от останков. Об этом 5-tv.ru стало известно от источника.

Инцидент произошел на территории предприятия «Уральская Диатомитовая компания» в городе Камышлов. Местные жители обнаружили в канаве обугленные части расчлененного человеческого тела. Правоохранители установили, что они принадлежат 30-летнему мужчине.

По версии следствия, накануне он выпивал в компании друзей, между которыми произошел конфликт. В результате ссоры мужчину ранили в шею ножом, после чего он скончался. Тело убитого распилили электролобзиком, голову положили в морозильную камеру, а остальные части тела вынесли в канаву на территорию предприятия и сожгли. Подозреваемыми стали мужчины в возрасте от 25 до 33 лет. Обстоятельства убийства выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как был задержан петербуржец, подозреваемый в убийстве и расчленении родного отца.