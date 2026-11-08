Бедным не беспокоить: Волочкова перечислила требования к будущему мужу

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 29 0

Балерина призналась, что по-прежнему верит во встречу с достойным мужчиной. По ее словам, избраннику придется соответствовать высокой планке и уметь красиво ухаживать.

Каким должен быть избранник Анастасии Волочковой

Фото: legion-media/Persona Stars/053

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Волочкова перечислила свои требования к потенциальному избраннику

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова не теряет надежды встретить свою любовь, однако ее требования к потенциальному избраннику остаются высокими. В разговоре с Еленой Хангой балерина заявила, что непременно встретит свою любовь и точно знает, что такой человек существует на земле.

Артистка признала, что ее планка действительно высока: кавалер с зарплатой в 50 тысяч рублей ее категорически не устроит, поскольку ей хочется, чтобы мужчина красиво ухаживал за ней и делал приятные сюрпризы.

«Это мужчина, которому будет тоже не очень просто. С характером все у меня прекрасно, важно, чтобы мы соответствовали друг другу. Это должен быть союз на равных», — поделилась Волочкова.

Личная жизнь заслуженной артистки всегда была предметом пристального внимания общественности. Ранее Волочкова раскрыла детали своего романа с голливудским актером Джимом Керри, причем сделала это в честь его свадьбы. По словам балерины, когда-то их связывали очень теплые романтические отношения: они гуляли по Воробьевым горам, встречались в Америке, а Керри прилетал на ее спектакль «Жизель» в Большой театр.

Узнав о его браке с 34-летней художницей Мин А, балерина искренне порадовалась за бывшего возлюбленного, пожелав ему любви и взаимного уважения.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
82.14
0.35 92.19
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:42
Был гол как сокол, а женился на красавице: Любимов о браке с Вилковой
7:23
Бедным не беспокоить: Волочкова перечислила требования к будущему мужу
7:12
Чуть не закончились убийством: Любимов ошарашил признанием о конфликте на съемках
6:58
Кошка — главный питомец: Россия возглавила глобальный рейтинг
6:45
Любила, ждала, теряла и не ломалась: какой запомнят Лидию Федосееву-Шукшину
6:35
Холодильники сходят с ума, а нейросети пугают раком — чем обернулся бум ИИ

Сейчас читают

Как выбрать искусственную елку к Новому году
«Выбор каждого»: Кузьмина отказалась осуждать блогеров за показную роскошь
«Каждое утро знакомится с внучкой»: у Бари Алибасова серьезные проблемы с памятью
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео