Бедным не беспокоить: Волочкова перечислила требования к будущему мужу

Волочкова перечислила свои требования к потенциальному избраннику

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова не теряет надежды встретить свою любовь, однако ее требования к потенциальному избраннику остаются высокими. В разговоре с Еленой Хангой балерина заявила, что непременно встретит свою любовь и точно знает, что такой человек существует на земле.

Артистка признала, что ее планка действительно высока: кавалер с зарплатой в 50 тысяч рублей ее категорически не устроит, поскольку ей хочется, чтобы мужчина красиво ухаживал за ней и делал приятные сюрпризы.

«Это мужчина, которому будет тоже не очень просто. С характером все у меня прекрасно, важно, чтобы мы соответствовали друг другу. Это должен быть союз на равных», — поделилась Волочкова.

Личная жизнь заслуженной артистки всегда была предметом пристального внимания общественности. Ранее Волочкова раскрыла детали своего романа с голливудским актером Джимом Керри, причем сделала это в честь его свадьбы. По словам балерины, когда-то их связывали очень теплые романтические отношения: они гуляли по Воробьевым горам, встречались в Америке, а Керри прилетал на ее спектакль «Жизель» в Большой театр.

Узнав о его браке с 34-летней художницей Мин А, балерина искренне порадовалась за бывшего возлюбленного, пожелав ему любви и взаимного уважения.

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