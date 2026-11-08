Был гол как сокол, а женился на красавице: Любимов о браке с Вилковой

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 17 0

Актер рассказал, что на момент знакомства с будущей супругой у него не было ни собственного жилья, ни сбережений. При этом он уверен: для хорошего свидания деньги не главное.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Любимов назвал главную мужскую обязанность и вспомнил начало романа с женой

Актер Илья Любимов на премьере сериала «Улей» признался корреспонденту 5-tv.ru, что, когда он встретил свою будущую жену Екатерину Вилкову, он был без копейки денег и без собственного жилья.

По словам артиста, несмотря на то что он много снимался, на момент знакомства с Вилковой он был «гол как сокол». При этом Любимов отметил, что для нормального свидания можно вообще не иметь ничего.

«Если комфорт на свидании у мужика связан с его зарплатой, я думаю, следует обратить на объем головного мозга, ну и так далее. Очевидно, это обратно пропорционально, что будет мешать всегда», — заявил он.

Также Любимов рассказал о своем отношении к подаркам. Актер признался, что любит делать подарки супруге и считает это одной из самых простых мужских обязанностей.

«Это самое легкое, что может придумать мужчина — сделать подарок», — поделился он.

По словам Любимова, если спросить его жену о том, чего ей не хватает, она будет долго думать, так как у нее есть все, и все это подарил ей он. При этом Вилкова часто сама помогает мужу, заранее сообщая о том, что ей нужно, и иногда даже заказывает подарки, избавляя его от лишних хлопот и ошибок.

«Поменьше думайте о себе, ребята, все будет в порядке», — в завершение дал совет Любимов.

На той же премьере Любимов признался, что ему гораздо интереснее играть отрицательных героев. По словам артиста, режиссеры видят в нем в основном антагониста, и он относится к этому абсолютно спокойно.

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