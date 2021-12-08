Полицейским разрешили вскрывать автомобили и входить в дома

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Федеральный закон «О полиции», наделяющие правоохранителей новыми полномочиями. С новым регламентом можно ознакомиться на сайте нижней палаты парламента.

При задержании преступников, предполагаемых или застигнутых с поличным, полицейские смогут проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории. Для использования таких полномочий необходимо, чтобы у преступления были свидетели — очевидцы или сами правоохранители.

Также стражам порядка разрешается осматривать автомобили, местность, помещение, предметы и документы, которые могут поспособствовать расследованию происшествия. А при угрозе жизни и здоровья граждан, например, в случае проверки сообщений о теракте, не возбраняется и вскрытие транспортных средств. Кроме того, автомобиль могут вскрыть, если водитель проявляет признаки алкогольного опьянения.

Право на досмотр граждан и их личных вещей полицейские получают не только при возможном наличии оружия, наркотиков и других запрещенных веществ, но и при наличии оснований полагать, что они «скрывают предметы хищения».

Наконец, в число новых полномочий стражей порядка вошло обозначение и ограждение доступными средствами мест совершения противоправных действий, проведения массовых мероприятий, а также территорий, на которых гражданам опасно находиться.

Поправки вступают в силу со дня их официального опубликования.

Ранее 5-tv сообщал, что петербургские полицейские, скрутившие школьницу за переход улицы в неположенном месте, стали фигурантами уголовного дела о превышении служебных полномочий. Расследование находится на особом контроле СК России.