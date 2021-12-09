Любовь или долги? Как изменит судьбы людей ретроградная Венера в декабре и январе

Необычные астрономические события всегда так или иначе влияют на судьбы людей. Особенно значимым среди них астрологи считают ретроградное движение Венеры в конце 2021 года. В течение всего движения — до 6 марта 2022 года — планета несколько раз поменяет положение. А значит внесет множество изменений в разные сферы жизни человека. Как это скажется на жизни людей?

Венера — планета, всегда связанная с отношениями и финансами. Потому если у вас есть незакрытые денежные вопросы или недосказанность в отношениях, поторопитесь, пишет Rsute. Это нужно постараться сделать до 19 декабря. Иначе вас будут пытаться ограничить в сроках.

Во время ретроградного движения Венеры в вашей жизни могут вновь появиться люди, которые были когда-то близки. Эмоциональная волна подталкивает напомнить о себе, начать повторные отношения. Это будет прояснение того, что было недосказано, не выяснено, причем обстановка будет мало напоминать романтический период.

Особенно сильно ретроградная Венера сильно повлияет на людей, рожденных с 1 по 19 января. Вероятней всего, ваши любовные отношения получат новый виток развития. Но при одном условии — если роман завязался с 16 ноября по 2 декабря текущего года. Если в союзе будет материальный фундамент, то он продлится особенно долго.

Также, по словам астрологов, именно в декабре ретроградная Венера встретится с Плутоном. Их слияние вызовет у многих эмоциональные переживания и трансформации, а в денежной сфере — большие доходы и серьезные потери.

4 декабря ретроградная Венера столкнется с Нептуном, который привнесет облегчение после Плутона. Для многих людей этот период ознаменуется фантазиями, творчеством и романтическими историями. Слияние с Плутоном закончится 18 января 2022 года. Начнется творческое время для всех знаков зодиака, а Козерогов ожидают романтические истории. Но не стоит забывать, что есть момент для проработки.

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