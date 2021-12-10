Черный зодиак: гороскоп темных уголков души

Все мы привыкли узнавать, что нас ожидает в будущем по обычному гороскопу, состоящему из 12 зодиакальных знаков. Однако астрология настолько многогранна, что в ней есть и черный зодиак, состоящий из десяти знаков. Именно он, по мнению специалистов по звездам, поможет выяснить, кто из представителей астрологических символов имеет больше всех и каких отрицательных черт характера.

Кентавр

(8 января — 12 февраля)

Люди, родившиеся в этот период, отличаются несдержанностью, агрессивным нравом, яростью и зачастую их звериная сущность начинает доминировать над человеческой. Им сложно контролировать свои чувства и эмоции. Они слишком независимы, самостоятельны, их практически невозможно приручить.

Гарпия

(13 февраля — 18 марта)

Этим людям сложно прощать. Порой они способны годами хранить в своей душе ненависть, зависть, недовольство и искреннее радоваться, узнавая о несчастьях в жизни своих врагов.

Пегас

(19 марта — 24 апреля)

Рожденные в этот период, находятся под покровительством Пегаса — крылатого коня. Потому они гордые и недовольные своей жизнью, считая, что достойны большего. Они пытаются избегать любой трудовой деятельности и ненавидят каждодневную рутину. Потому астрологи советуют выбирать им творческие профессии, где они смогут проявить свои таланты, и получать от своей работы столько же удовольствия, сколько и от любимого хобби.

Цербер

(25 апреля — 30 мая)

Те, кто родился в конце весны, обладают злым нравом. Если мстить, то со всей жестокостью. Но астрологи утверждают — даже не это самое ужасное в Церберах. Если человек не может выплеснуть свой гнев, он мучается от стресса. И выход лишь один — стремиться стать добрее и учиться прощать.

Сатир

(31 мая — 3 июля)

Рожденные в конце весны-начале лета, сладострастны как женщины, так и мужчины. Для них ничего не стоит разрушить чужую семью или отношения. И лишь болезнь или старость может угомонить их отрицательную черту характера.

Однако те, кому до болезни или старости удастся справиться побороть похоть, зачастую становятся успешными людьми.

Сирена

(4 июля — 10 августа)

Люди, рожденные под покровительством Сирен, отличные манипуляторы. Девушки пользуются своим обаянием, притворяясь беспомощными, для достижения своих задуманных целей, а мужчины строят из себя наивных. И их мало волнуют интересы других.

Грифон

(11 августа — 15 сентября)

Люди, рожденные в конце лета-начале осени, по мнению астрологов, сильные, воинственные, всегда готовы к активным действиям. А те, кто перейдет им дорогу, сильно пожалеют об этом.

Химера

(16 сентября — 22 октября)

Основной недостаток тех, кто родился под покровительством Химеры — лицемерие. Причем они настолько вжились в эту роль, что сорвать с них маску вряд ли кому удастся. Они могут приспособиться к любой ситуации. Не упустят возможности получить что-то бесплатно. Химеры обставят это так, что человек, подаривший им нечто, считает — ему оказали большую честь, согласившись что-то забрать.

Сфинкс

(23 октября — 30 ноября)

Сфинксы чаще всего расчетливы и холодны, но любят вживаться в образ скромного, чтобы добиться желаемого. Кроме того, они всегда выбирают материальные блага вместо духовных. Также рожденные в конце осени отлично умеют говорить красивые фразы, но за ними всегда стоит трезвый расчет.

Минотавр

(1 декабря — 7 января)

Рожденные в начале зимы, зачастую ведомые. Но не все так просто. Позволяя кому-то командовать собой, Минотавр во главу все же ставит реализацию свои инстинктов и если ему попытаются помешать, нападения на пытавшегося образумить не избежать.

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