Ровно 299 белых роз и черная икра: озвучен райдер концерта Верки Сердючки в Дубае

Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, заставил организаторов новогодней вечеринки «BIG ART FESTIVAL» в отеле «Raffles the Palm» в Дубае всерьез раскошелиться. Чтобы в своей гримерной артист чувствовал себя комфортно, ему необходима черная икра на закуску и ровно 299 роз в качестве украшения. Номер люкс в пятизвездочном отеле и авто представительского класса и обсуждать не стоит. Икру Данилко будет запивать шампанским Cristal и Dom Perignon.

Билеты на представление обойдутся поклонникам легендарной Сердючки в 170- 250 тысяч рублей, в цену входит место за столиком с угощениями и напитками. Целый столик на компанию будет стоить около двух миллионов. Кроме Данилко на мероприятии выступят Иванушки International, вести торжество будет один из участников группы Андрей Григорьев-Апполонов.

В 2018 году Андрей Данилко заявил, что его карьера в образе Верки Сердючки окончена. Артист признался, что устал, и работать в привычном амплуа ему стало тяжело. Тогда юморист отмечал, что успех его персонажа — случайность, которая бывает раз в жизни, поэтому выдумывать другого героя он не хочет.

Позже поползли слухи, что Данилко тяжело болен, хотя его представители все отрицали. На сцену исполнитель не выходил долго, но все же решился сделать исключение в новогоднюю ночь. Как пишет сайт KP.RU, организаторы забронировали дату за полтора года! Все это время обсуждались условия, звезду пришлось уговаривать. Но ради такого камбэка ни сил, ни денег не пожалели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой гонорар запросил за новогоднее выступление в Дубае Андрей Данилко.