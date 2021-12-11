Васильева об увольнении из театра Маяковского: «Очень технично меня убрали»

Актриса Татьяна Васильева до сих пор с неприязнью вспоминает об увольнении из театра Маяковского. Работе в нем звезда отдала почти десять лет, и к своему удивлению, оказалась на улице. Она уверена: против нее строили козни, чтобы найти повод и выдворить ее за порог.

«Я не сама ушла. Там все придумали, подстроили. Под меня рыли в театре, в итоге что-то нарыли. Был план убрать меня из театра. Очень технично меня убрали», — рассказала Васильева в интервью YouTube-шоу «Откройте, Давид», не уточнив имя неприятеля.

Все происходило в самом начале 1990-х. Оказаться без работы в «лихие» было страшным испытанием. Актриса призналась, что переживала трагедию очень тяжело, и только с годами смирилась с «потерей».

Тяжело ей было и на заре работы в «Маяковке». Она вспоминает, как проходило ее прослушивание у режиссера Андрея Гончарова. Актриса вышла к нему в джинсах, за что получила гневное замечание.

«Он сказал: „Может вы юбку найдете? Все-таки это монолог королевы Елизаветы“. Мне стало так стыдно! Я там что-то нашла в костюмерной быстренько, вышла и с надрывом прочитала монолог. Он меня выслушал и сказал: „Это все не мое, но победителей не судят, играйте“. Я это на всю жизнь запомнила», — призналась она.

Позднее она сыграет в театре не одну главную роль. Даже получит огромную четырехкомнатную квартиру в центре Москвы, пишет StarHit.ru. И только в начале 1990-х ее до этого успешно складывающаяся карьера пойдет под откос.

Веры в себя Васильева после увольнения не потеряет. Она, как и прежде, продолжит получать главные роли в театре и кино. Сегодня достойных для себя киносценариев артистка не видит, но к театральным экспериментам готова и в свои 74 года.

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