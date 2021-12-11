Анастасии Макеевой вызвали скорую прямо в театр: «Не выдерживает организм»

Российская актриса Анастасия Макеева снова испытывает проблемы со здоровьем. Прямо в театре она почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. О своем неважном состоянии она сообщила подписчикам на странице в Instagram.

На днях звезда мюзиклов вернулась из Турции, где купила квартиру на берегу моря. Обустраивает семейное гнездышко звезда вместе с мужем — бизнесменом Романом Мальковым. По возвращении в Москву знаменитость незамедлительно нырнула в рабочий ритм… и прогадала. С тяжелыми нагрузками она не справилась.

«Сегодня так. Не выдерживает организм мой нагрузок», — написала Макеева.

Instagram @makeevan

В сентябре селебрити уже переживала госпитализацию и сложную операцию. Актриса находилась в крайне тяжелом состоянии. Она попала в больницу с приступом панкреатита, нервным срывом и потерей голоса. Сорвались десятки спектаклей. Свое дурное самочувствие она объяснила конфликтом с бывшей супругой Романа — Светланой Мальковой.

«Очень тяжело переживаю. Несмотря на то, что я давно в профессии, такого изобилия лжи, клеветы и преследования, я не испытывала ни разу в своей жизни. И даже я была к этому не готова», — делилась она.

Свадьба Макеевой и Малькова состоялась этой весной. Она сопровождалась публичными разборками с экс-супругой Романа. Светлана называла актрису разлучницей, обвиняла в ссоре с сыном, которого якобы настроила против родной матери, бывшего мужа называла альфонсом, который не платит алименты. За кулисами одного из ток-шоу Макеева преследовала Малькову, снимая ее на телефон, из-за чего произошла стычка. Благо, подоспела охрана и женщин быстро разняли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Макеева показала, как принимает ванну с мужем.