Страшная сила Юпитера с Нептуном: Какие катаклизмы ждет человечество в 2022 году

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 180

По словам звездного специалиста, соединение Юпитера и Нептуна принесет немало бед людям.

Фото, видео: Depositphotos / Shad.off; 5-tv.ru

Две планеты — Юпитер и Нептун — приготовили человечеству немало сюрпризов. В декабре 2021 года они начнут соединяться и изменять природу не в лучшую сторону. Что ждать землянам в будущем году, рассказала в беседе с 5-tv.ru астролог Алена Никольская.

В период с декабря и до конца лета 2022 года преобладать будет водная стихия. По словам астролога, такое соединение было в 1856 году и привело к серьезным наводнениям в Европе. Но если в XIX веке слияние случилось в знаке Водолея, то сейчас будет в знаке Рыб. А это значит, что последствия окажутся еще масштабнее.

«В Северном полушарии зимой будет очень много осадков, сход лавин, люди пострадают. Кроме этого, мы увидим, что в течение всей зимы у нас травмпункты, к сожалению, будут переполнены», — рассказала Никольская.

А в Южном полушарии, по словам астролога, реки могут выходить из берегов, не исключены сильные ливни, цунами. Природных катаклизмов не избежать. Но и это еще не все. Смертельный вирус, атакующий человечество вот уже второй год, в 2022 году может стать еще опаснее и агрессивнее.

«Юпитер — планета благоприятная, но если она соединяется с любой планетой, те места и сферы слияния становятся выраженными. Я думаю, возможен всплеск заболеваний», — добавила Никольская. 

Астролог порекомендовала в будущем году всем быть максимально осторожными и беречь себя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ожидает разные знаки зодиаки в марте 2022 году.

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Страшная сила Юпитера с Нептуном: Какие катаклизмы ждет человечество в 20...

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