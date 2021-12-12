Экс-жена обвинила Рому Жукова в гибели дочери: «Это все проклятые деньги!»

Бывшая жена певца Ромы Жукова выступила с неожиданным заявлением. Елена нашла оправдание трагической гибели дочери Елизаветы-Виктории, рожденной от музыканта. По ее версии, во всем виноват отец, который якобы «неслабо нагрешил» в этой жизни.

Скандальную «правду» дива решилась открыть подписчикам в Instagram. Она опубликовала фото, где сидит за столом и любуется снимком своей умершей девочки. По официальной версии, малышки не стало в 2012 году из-за несчастного случая на детской игровой площадке. Но Елена уверена: ее душу Бог «не призывал», это экс-супруг поспособствовал скорейшему уходу красавицы.

Женщина вспомнила про сложности с деньгами, когда случилась трагедия. Тогда девочке было всего пять лет, а Елена вынашивала под сердцем еще одну дочку — Викторию. О несчастье беременная узнала незадолго до родов.

«Наша Лиза ушла не потому, что она так хотела. Она взяла на себя грех родителей. Когда я вынашивала Викторию, у меня была мечта увеличить жилищные условия. Я увидела красивый таунхаус. Приехала беременная на сделку, предложила рассрочку. Хозяин пошел на уступки. До этой покупки мы с бывшим были в Таиланде, где встретили человека, который предложил нам контракт на два миллиона рублей (эти деньги вложили в покупку таунхауса). Бывший вместе с друзьями кинул этого человека, и это грех. И за грех платят дети…» — сокрушалась экс-жена Ромы Жукова.

Также потерявшая ребенка женщина заявила о ряде трагических случайностей в таунхаусе. С ее слов, в доме погиб рабочий и строители их после «кидали на деньги».

«Все это энергия проклятых денег. Бывший знал, что это ему с рук не сойдет просто так!» — заключила Елена.

Instagram @elenazhukova_official

Кто-то из поклонников поддерживал женщину, а кто-то засомневался в ее адекватности. Некоторые просили не винить в трагедии «высшие силы». По их версии, каждый человек уходит из мира в свое время и никто из живых в этом точно не виноват.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодая жена Ромы Жукова едва не погибла в ДТП после вещего сна.