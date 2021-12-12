«Живого места нет»: Бородина показала травмы после падения на «Ледниковом периоде»
Ксения Бородина показала синяки на теле после падения на «Ледниковом периоде»
Фото, видео: Instagram @borodylia
Знаменитость не намерена сдаваться из-за синяков и ссадин и планирует рано или поздно покорить лед. Для демонстрации последствий неудачных прокатов она сняла все, кроме нижнего белья.
Для телеведущей Ксении Бородиной участие в популярном шоу «Ледниковый период» стало настоящим испытанием на прочность. Причем не только в эмоциональном плане, но и в физическом.
После очередного выпуска знаменитость вышла на связь с поклонниками и продемонстрировала следы от падений на лед, которые остались на теле.
«Ребята, у меня на теле не осталось живого места. Я вам даже копчик показывать не буду, потому что там просто адский ад. Ну как так?!» — возмутилась Бородина.
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Судя по видео из сторис в Instagram, после падения во время выполнения высокой поддержки у ведущей осталось множество синяков, до крови разбит локоть. Благодаря тому, что девушка вовремя сгруппировалась, ей удалось избежать переломов и других серьезных травм. Сразу после выступления Бородина обратилась к медикам и ей сделали МРТ, пишет StarHit.ru.
Как рассказала телеведущая, ей предложили отказаться от участия в проекте, однако она настроена решительно и не намерена останавливаться на полпути.
«Даже не верится, что меньше чем через неделю все закончится. Тяжелый вид спорта, тяжело мне это все далось, сегодня еще и упала сильно. Ударилась копчиком и крестец зацепила. Слава богу, упала боком и головой не ударилась», — призналась Бородина.
Телеведущая поблагодарила своих поклонников за поддержку и пообещала, что выйдет на лед, несмотря на трудности.
Как ранее писал 5-tv.ru участие в шоу стало причиной не только ушибов и ссадин, но и других проблем со здоровьем звезда. К примеру, недавно Бородина рассказала о проблемах с носом из-за шоу «Ледниковый период».
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