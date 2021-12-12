Нагиев подшутил над Орбакайте с дочкой в эфире: «По ходу программы родила»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 188

Нагиев подшутил над Орбакайте в эфире шоу «Отцы и дети»

Нагиев подшутил над Орбакайте с дочкой в эфире: «По ходу программы родила»

Фото: Instagram @orbakaite_k

Девятилетняя внучка Пугачевой неожиданно для всех появилась на съемочной площадке вокального шоу.

Дмитрий Нагиев подшутил над Кристиной Орбакайте, которая стала членом жюри шоу «Две звезды. Отцы и дети». Ведущий программы обратил внимание, что когда певица вместе с коллегами оценивала выступление участников, к ней неожиданно присоединилась ее дочь Клава. Внучка Аллы Пугачевой, по всей видимости, смотрела шоу из зала или из-за кулис, но вдруг решила выйти и «помочь» маме. Нагиеву это показалось забавным.

«Ты по ходу программы, похоже, родила, Кристина?» — обратился шоумен к Орбакайте.

«Да. Это привычное для меня занятие», — со смехом ответила певица.

Клавдия родилась у Кристины Орбакайте в браке с предпринимателем Михаилом Земцовым в 2012 году. Также у певицы есть два сына от предыдущих браков: Никита — от певца Владимира Преснякова, и Дени — от бизнесмена Руслана Байсарова.

Несколько месяцев назад девятилетняя Клава снялась в новом клипе матери на песню «Сон во сне». Поклонники Орбакайте заметили, что девочка появилась в ролике в платье самой певицы, в котором она снималась в клипе «Солнце» 2008 года. После выхода видео юной Клаве начали пророчить звездное будущее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего сын Кристины Орбакайте Дени Байсарова получил травму колена и был вынужден передвигаться на костылях.

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